Blitz dei carabinieri a Gioia Tauro: 12 arresti per mafia, estorsione e droga

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Maxi blitz dei carabinieri a Gioia Tauro: dodici arresti per associazione mafiosa, estorsione, armi e spaccio di droga.

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA)- Maxi operazione antimafia questa mattina, 1 ottobre 2026, in provincia di Reggio Calabria. I militari del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 12 soggetti. L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta dell’Ufficio G.I.P.-G.U.P.. Il provvedimento ha disposto la custodia cautelare in carcere per 7 persone, mentre le restanti 5 sono state sottoposte agli arresti domiciliari.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di gravi reati che vanno dall’associazione per delinquere di tipo mafioso all’estorsione aggravata, dalla violenza privata aggravata alla detenzione illegale di armi, fino alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I DETTAGLI DELL’INCHIESTA A GIOIA TAURO CHE HA PORTATO AGLI ARRESTI

L’operazione odierna rappresenta un ulteriore e duro colpo inferto dalle forze dell’ordine e dalla magistratura alle cosche operative sul territorio calabrese. Ulteriori dettagli investigativi e gli sviluppi dell’inchiesta saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 11:30 di questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.