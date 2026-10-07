Reggio Calabria, scoperte piantagioni di marijuana dal valore di 7mln di euro

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La Guardia di Finanza di Reggio Calabria individua dieci coltivazioni di marijuana in zone isolate di Caulonia, San Luca e Roghudi. Sequestrate oltre 4.500 piante del valore di quasi 7 milioni di euro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha scoperto dieci piantagioni di marijuana, per un totale di oltre 4.500 piante. Se immesse sul mercato e nelle piazze di spaccio, avrebbero fruttato alle organizzazioni criminali quasi 7 milioni di euro.

DROGA PER IL VALORE DI 7 MILIONI DI EURO

Le fiamme gialle, in una nota, spiegano di aver individuato cinque coltivazioni nel territorio di Caulonia, quattro all’interno dell’area di Polsi nel comune di San Luca e una nei pressi dell’antico borgo abbandonato di Ghorio di Roghudi, nella valle della fiumara Amendolea, area nota per la sua estrema inaccessibilità.

LA SCOPERTA DELLE PIANTAGIONI DI MARIJUANA IN ZONE IMPERVIE

Le piantagioni erano state realizzate in zone particolarmente impervie e isolate, lontane dai centri abitati e occultate dalla fitta vegetazione. Segnate da dislivelli importanti, assenza di vie di accesso e una copertura boschiva quasi impenetrabile. Le caratteristiche dei luoghi, caratterizzati da una difficile accessibilità, hanno reso particolarmente complessa la loro individuazione e il successivo raggiungimento dei siti.

L’operazione conferma l’attenzione costante della Guardia di Finanza sul contrasto alla coltivazione illegale di cannabis nel territorio della provincia di Reggio Calabria, area storicamente esposta a fenomeni di questo tipo.