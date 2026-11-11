Taurianova, oltre 5,5 chili di cocaina sotto il sedile dell’auto, un arresto

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I carabinieri di Taurianova fermano una 41enne sulla SS 682, trovati oltre 5,5 chili di cocaina sotto il sedile. Indagini della Procura di Palmi

TAURIANOVA – Oltre 5,5 chili di cocaina nascosti in un vano sotto il sedile dell’auto. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taurianova durante un controllo alla circolazione sulla Strada di Grande Comunicazione SS 682. Alla guida della vettura c’era una donna di 41 anni, proveniente dal versante jonico, che i militari hanno arrestato con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo sulla SS 682 e la perquisizione dell’auto

A insospettire i carabinieri sono stati lo stato di agitazione della conducente e la spiegazione fornita sui motivi della sua presenza in zona. I militari hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione, proseguita negli uffici del Comando Compagnia, ha portato alla scoperta di un compartimento nascosto sotto il sedile della vettura. All’interno i carabinieri hanno trovato e sequestrato la cocaina, per un peso complessivo superiore ai 5,5 chilogrammi.

Durante le operazioni, i militari hanno rinvenuto anche 2.160 euro in contanti nel portafogli della donna. Secondo l’ipotesi investigativa, la somma sarebbe riconducibile all’attività illecita o al trasporto dello stupefacente.

La droga sequestrata e gli accertamenti sul trasporto

Per gli investigatori, il quantitativo di cocaina era destinato allo spaccio. Una volta suddivisa in dosi e immessa sul mercato, la sostanza avrebbe potuto raggiungere un valore di diverse centinaia di migliaia di euro.

L’intervento rientra nei servizi di controllo del territorio che i carabinieri svolgono lungo le principali arterie stradali della Piana di Gioia Tauro. L’attività si concentra anche sui collegamenti utilizzati per il transito di persone e merci, nell’ambito del contrasto al traffico di stupefacenti.

Le indagini della Procura di Palmi

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, coordinate dalla Procura di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti.

La responsabilità della donna dovrà essere accertata in sede processuale, nel rispetto della presunzione di innocenza. Il quadro investigativo resta aperto a ulteriori sviluppi ed elementi probatori, anche a favore dell’indagata.