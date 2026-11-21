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A Montebello Jonico i carabinieri trovano una pistola semiautomatica, 42 gabbie e reti per la cattura illecita. Liberati cardellini e verzellini.

Una pistola semiautomatica nascosta tra i ruderi e un allevamento abusivo di cardellini e verzellini. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Melito di Porto Salvo durante un’operazione di controllo in alcuni casolari abbandonati a Montebello Jonico, nel Reggino.

All’intervento hanno partecipato anche i Cacciatori di Calabria, le unità cinofile e i carabinieri forestali. I militari hanno passato al setaccio gli immobili, trovando l’arma, le gabbie e il materiale utilizzato per la cattura illecita degli uccelli.

Montebello Jonico, la pistola nascosta e le 42 gabbie nei casolari

Durante le verifiche, i carabinieri hanno individuato una pistola semiautomatica occultata tra i ruderi. All’interno dei casolari hanno trovato anche 42 gabbie e un ingente quantitativo di reti utilizzate per catturare illegalmente gli animali.

I controlli hanno così portato alla scoperta dell’allevamento abusivo di cardellini e verzellini, custoditi nelle strutture abbandonate.

Liberati i cardellini e i verzellini

L’operazione si è conclusa con la liberazione di numerosi esemplari di cardellini e verzellini trovati durante l’intervento.