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A Siderno i carabinieri scoprono oltre 3 chili di droga e quasi 15mila euro in una rimessa. Arrestato un uomo, trasferito nel carcere di Locri

Una rimessa per attrezzi accanto a un’abitazione privata sarebbe stata utilizzata per custodire, lavorare e confezionare droga. A scoprirla sono stati i carabinieri della Stazione di Siderno, durante una perquisizione domiciliare d’iniziativa che ha portato all’arresto di un uomo e al sequestro di oltre tre chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Nel locale, secondo quanto emerso dall’intervento dei militari, era stato allestito un laboratorio con attrezzature e materiale per la preparazione e il confezionamento delle dosi. L’uomo arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Locri, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La droga sequestrata a Siderno, marijuana, cocaina e hashish

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato 2,2 chili di marijuana, 850 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish: un quantitativo complessivo superiore ai tre chilogrammi.

Nella rimessa erano presenti anche macchinari per il confezionamento sottovuoto e altro materiale utilizzato, secondo gli investigatori, per preparare e suddividere gli stupefacenti in dosi.

La quantità di droga e le attrezzature rinvenute farebbero ipotizzare un’attività organizzata di stoccaggio e confezionamento, destinata a rifornire il circuito dello spaccio.

Trovati quasi 15mila euro in contanti

Oltre agli stupefacenti, i militari hanno sequestrato quasi 15mila euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita. Il sequestro ha riguardato anche i macchinari e il materiale individuati nel locale.

Al termine delle formalità di rito, i carabinieri hanno condotto l’uomo nel carcere di Locri. L’intervento rientra nelle attività dell’Arma contro il traffico di sostanze stupefacenti, rivolte anche all’individuazione dei luoghi utilizzati per custodire e preparare la droga destinata alla vendita.