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Blitz anti ‘ndrangheta nel reggino, il pentito Errico D’Ambrosio descrive ai pm la rete di Cosimo Cordì e Francesco Cua: criptochat, nickname ispirati agli apostoli e cocaina dal Sudamerica a Genova

REGGIO CALABRIA – I collaboratori di giustizia sono presenti, con un ruolo di primo piano, anche nell’indagine dei carabinieri del Ros e della procura distrettuale di Reggio Calabria, che ha portato mercoledì mattina al blitz contro un’organizzazione dedita al traffico internazionale di droga, i cui promotori sono stati Cosimo Cordì, di Locri, e Francesco Cua, di Natile di Careri. Di particolare rilievo sono considerate le rivelazioni del pentito Errico D’Ambrosio, il quale ha cominciato il suo nuovo percorso nel gennaio del 2024. Le pagine dei numerosi verbali firmati dal collaboratore aprono uno spaccato interessantissimo sull’uso della moderna tecnologia di comunicazione e ricostruiscono anche rapporti personali. Come quello con Cosimo Cordì. È infatti Cordì ad aver riconosciuto a suo tempo a D’Ambrosio il grado di Vangelo.

BLITZ NEL REGGINO, LE RIVELAZIONI DEL PENTITO

«Siamo compari di vangelo» dice il pentito ad uno dei primi pm, che comincia a registrare i racconti dell’ex ‘ndranghetista, in un contesto operativo diverso da quello che ha portato a quest’ultima maxi operazione. Su Cordì, D’Ambrosio si esprime in modo chiaro: è sicuramente un alto in grado dell’omonima famiglia, se non addirittura il capo, quanto meno nella qualità di reggente. La conoscenza tra i due avviene a Lisbona, una delle tante città frequentate dallo stesso Cordì e Cua. Errico D’Ambrosio,su domanda degli inquirenti, chiarisce che anche lui comunicava attraverso piattaforma con il locrese, il cui nick name era Oreste.

I NICKNAME

Almeno nel momento in cui conversavano, perché bisogna considerare che spesso venivano cambiati, quando si temeva una possibile identificazione oppure quando si scopriva che la piattaforma utilizzata non era più affidabile. E’ successo con Sky Ecc.Mentre era in corso tra il pentito e Cordì una collaborazione capitava che si evitasse di parlare. In una circostanza, ad esempio, si decise di vedersi in Calabria, perché in quel momento Cordì era impegnato a gestire la latitanza di un suo alleato.D’Ambrosio è uno dei primi a raccontare della rete di relazione attivata dal suo ex mentore: «Ha persone a Roma, Milano, Genova…diciamo persone appartenenti alla sua famiglia». Sui rapporti con i Cua, il collaboratore è netto: «Hanno un comparato ed è molto legato a Rizieri e a Ciccio».

I RAPPORTI TRA CORDÌ E CUA

Non meraviglia questa vicinanza tra il Cordì e il Cua, secondo precedenti inchieste risulta che le due famiglie siano da sempre alleate, a parte il fatto che esistono rapporti di parentela o meglio di affinità, a seguito di matrimoni tra componenti delle due famiglie.D’Ambrosio parla anche di un altro comparato di Cordì, quello con Domenico Paviglianiti, che il collaboratore afferma di avere conosciuto a Madrid.

Dal contesto che stiamo prendendo in considerazione emerge in maniera ancora più chiara quanto gli indagati ma, soprattutto i vertici del sodalizio, abbiano piena padronanza dell’uso delle piattaforme, non solo la citatissima SkyEcc, ma anche Matrix Security, Cripto.com. Originale la scelta dei nickname, ispirati, si pensi, alla religione cattolica, tanto da utilizzare nomi di alcuni dei dodici apostoli.

LA DEDICA AL LIBRO DI MARIO PUZO

Non manca una dedica un omaggio ad un libro cult, per valore letterario, Il Padrino di Mario Puzo. Uno degli aiutanti di Cordi’ era, riferisce D’Ambrosio, Emilio Fonti. Il suo nickname, anche per un minimo accenno di somiglianza fisica, era Clemenza, come uno dei personaggi più conosciuti della saga della famiglia Corleone. Altro passaggio di utile conoscenza tocca i diversi livelli dei rapporti tra coloro che sono da molto tempo attivi nel narcotraffico. Il pentito spiega che i “gruppi” associati di narcotrafficanti non necessariamente dovevano coincidere con le famiglie mafiose. Quanto allo spazio di azione e di autonomia nel settore della droga, secondo il racconto del collaboratore, «ognuno sapeva a chi doveva dare spiegazioni».

BLITZ NEL REGGINO, IL PENTITO E IL NARCOTRAFFICO

Nel caso di Cosimo Cordì, lo stesso non doveva resocontare e rendicontare a nessuno, essendo egli stesso un soggetto apicale del clan locrese. La droga appunto, l’affare più solido, capace di garantire soldi all’infinito, ma sempre legato ad un’attenzione maniacale e ad un’organizzazione di rete di massima efficienza criminale. Errico D’Ambrosio spiega ai magistrati il modus procedendi di Cordì nelle trattative, nell’importazione, nelle gestione del trasporto e nella vendita della cocaina, la merce regina di tutti i grandi trafficanti, che non snobbano del tutto anche droghe meno di valore come hashish e marijuana.

LA COCAINA

Tornando alla coca, l’ex trafficante, evidenzia che Cordì aveva come metodo quello di avere una disponibilità di corrieri molto ampia. Questo gli consentiva di potere avere praticamente nell’immediatezza di un affare da portare a compimento la disponibilità di soggetti che si mettevano all’opera, ancorché spesso lo stesso agisse anche personalmente.

Notevole iperattività di Cordì, che garantiva anche Francesco Cua (“il compare del Belgio” dice D’Ambrosio, perchè spesso era nello stato fiammingo), il quale in una intercettazione dice di essere, dopo tanti anni di presenza sul mercato, stanco di seguire ogni dettaglio, in particolare modo la fase del trasporto.Siamo parlando di impressionanti quantitativi di cocaina fatti arrivare, come abbiamo riferito nell’edizione di ieri, da Brasile, Ecuador, Panama, Spagna. Spesso, come emerge anche dall’ordinanza di custodia cautelare, la polvere veniva confusa tra il caffè, secondo una tecnica consolidata.

GLI IMPORTI

Gli importi pagati erano davvero ingenti. Ed anche la vendita della stessa consentiva guadagni per ogni piazza italiana di migliaia di euro alla volta. Naturalmente era necessaria la massima fiducia tra leader e sodali. In un altro passaggio delle intercettazioni Cosimo Cordì dialoga con Simone Lizzi. il primo si raccomanda con il secondo, che deve vendere quote importanti di una partita, di essere prontamente informato nel caso i quantitativi affidatagli non dovessero bastare. Nel caso, provvederà a fargliene avere altri.

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Un altro episodio riguarda Roma, dove l’organizzazione, come abbiamo scritto, era presente in modo costante. In un’intercettazione (ricordiamo che gli inquirenti hanno condotto l’attività sulle criptochat), Cordì dà indicazioni per una presunta vendita da concludere nella zona est della Capitale. Precisa che bisogna “fare solo Palmiro Togliatti”, evidentemente viale Palmiro Togliatti, nel quartiere Tuscolano.

Il 29 gennaio 2021, a Fiano Romano, alle porte della zona nord della Capitale, in un McDonald’s, Damiano Aversa coordina la consegna di 39mila euro a Francesco Cua. Le intercettazioni usano proprio questo termine. Qualche giorno prima, il 23 gennaio, l’organizzazione gestiva l’arrivo dalla Colombia di 100 chili di cocaina. La rotta è un classico: il carico parte da Cartagena, raggiunge Tangeri, poi Valencia e infine Genova. Nelle acque davanti al porto ligure i trafficanti lanciano in mare la “roba”, che poi recuperano.

I RISULTATI DEL BLITZ

Insomma, emerge, e abbiamo considerato una percentuale estremamente minima del materiale acquisito dagli inquirenti, la vastità del contesto operativo del gruppo- ricordiamo 35 provvedimenti restrittivi, di cui uno ai domiciliari, e oltre cinquanta indagati- e rapporti oltreoceano, intessuti con estrema pignoleria e affidabilità, ma il territorio di partenza non viene mai trascurato, secondo una logica antica della ‘ndrangheta. Parte dei proventi viene investita anche in Calabria per nuove attività, anche per ripulire i soldi guadagnati, e per provvedere alle esigenze degli affiliati, famiglie dei detenuti comprese.

Uno spaccato di alta criminalità, tra impostazione manageriale, tecnologia, determinazione a crescere e ad acquisire sempre più potere e credibilità in giro per l’Europa e per il resto del mondo. Ma senza tradire la terra di origine. Quella resta un dogma.