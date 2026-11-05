Palmi, donna sale sul dirupo del Belvedere per lanciarsi nel vuoto: i carabinieri la salvano

1 minuto per la lettura

A Palmi, i carabinieri e sanitari dopo 15 minuti di trattativa salvano e mettono al sicuro una donna 37enne che minacciava di gettarsi dal dirupo del belvedere di Sant’Elia.

PALMI (REGGIO CALABRIA) — Momenti di forte tensione al belvedere di Sant’Elia, a Palmi, dove una donna di 37 anni ha minacciato di togliersi la vita sedendosi oltre la ringhiera di protezione, affacciata su un dirupo profondo circa cinquecento metri. La segnalazione tempestiva ha mobilitato i carabinieri della Compagnia locale, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Giunto sul posto, il comandante della stazione dei carabinieri, il luogotenente Salvatore Barranco, ha deciso di scavalcare la barriera protettiva, sedendosi accanto alla donna a pochissimi centimetri dal vuoto. Nessuna fretta, nessun gesto brusco.

Solo la volontà di raggiungerla, prima ancora fisicamente, soprattutto con le parole. Per circa quindici minuti il Maresciallo è rimasto lì, al suo fianco, cercando di abbattere il muro della diffidenza e di conquistare la sua fiducia. Un dialogo difficile, fatto di ascolto e comprensione, nel quale si è rivelata preziosa anche la presenza, poco distante, di una psicologa che già conosceva la giovane donna. Dietro quel gesto estremo, alcune delusioni e difficoltà legate alla sua vita personale. Poi, in quei momenti interminabili, è arrivato il segnale tanto atteso. Uno sguardo, un’intesa silenziosa, sufficiente al Maresciallo Barranco per comprendere che la donna stava maturando la decisione di desistere.

CARABINIERI SALVANO LA DONNA A PALMI IN COLLABORAZIONE CON I SOCCORSI

Al termine di minuti ritenuti interminabili, colto un segnale di cedimento nell’intento della donna, un secondo carabinieri è intervenuto prontamente afferrandola e mettendola in sicurezza. La 37enne è stata successivamente affidata alle cure dei sanitari per gli accertamenti e il supporto medico necessari.