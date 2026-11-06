Truffa un’anziana, 23enne arrestato a Reggio Calabria

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Con la solita truffa delle assicurazioni un 23enne era riuscito a portare via dalla casa di un’anziana di Reggio Calabria preziosi del valore di 6mila euro. Arrestato dalla Polizia di Stato

Arrestato un 23enne a Reggio Calabria accusato di truffa ai danni di un’anziana. I fatti risalgono al 27 agosto del 2026. Un finto maresciallo della Guardia di Finanza ha contattato telefonicamente la vittima. Un tipo di truffa molto diffusa. Da tempo le forze dell’ordine mettono in guardia, soprattutto gli anziani che vivono da soli, sulla tipologia di truffe orchestrate ai loro danni. Cambiano alcuni particolari ma le modalità restano più o meno simili.

Nel caso della signora di Reggio Calabria truffata, il 23enne con il pretesto dell’attivazione di una polizza assicurativa con la consegna di preziosi, era riuscito a farsi consegnare in casa della vittima monili in oro. Il valore complessivo dei gioielli è di circa seimila euro. Le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura della Repubblica reggina, hanno permesso di risalire al responsabile grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e all’isolamento di un’impronta digitale rilevata durante i sopralluoghi nell’abitazione della donna.