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Anziana di Reggio Calabria truffata da finto finanziere, arrestati i due complici con la refurtiva dai carabinieri di Castrovillari

L’ennesima truffa questa volta colpisce una 84enne di Reggio Calabria. Uno sconosciuto telefona a casa della vittima qualificandosi falsamente come appartenente alla Guardia di Finanza. A quel punto ha raccontato che la macchina del marito defunto dell’anziana fosse clonata e utilizzata per un furto a una gioielleria. Il truffatore ha convinto l’84enne che i gioielli presenti in casa dovessero essere sottoposti a una verifica fotografica. A quel punto spunta il complice che si presenta al portone della vittima. Sottrae i preziosi alla signora e fugge insieme a un altro soggetto che lo attendeva in strada. Inizia così il viaggio di ritorno dei due verso Napoli. Ma la truffa architettata finisce quando i carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Castrovillari procede all’identificazione dei soggetti presenti nell’auto. Una delle carte d’identità esibite risulta priva di chip elettronico.

I due iniziano a mostrare nervosismo e i militari dell’Arma procedono alla perquisizione dell’autovettura. Trovano un sacchetto con i gioielli rubati a Reggio Calabria che saranno poi restituiti all’anziana truffata. Entrambi gli occupanti dell’auto arrestati con l’accusa di furto aggravato in abitazione.