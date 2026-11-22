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Minaccia di diffondere immagini e video intimi. Arrestato nell’ambito di un’indagine condotta dalla Polizia di Gioia Tauro, contestati stalking e revenge porn

Telefonate insistenti, contatti attraverso i social network e la minaccia di diffondere immagini e video intimi. È il quadro ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo gravemente indiziato di atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn.

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi, scaturisce dall’attività investigativa condotta dalla Sezione Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro.

Al centro della vicenda una donna vittima di una serie di condotte persecutorie da parte dell’uomo con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale a distanza. Le molestie, portate avanti attraverso telefonate e social network, sarebbero continuate anche dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto. Le contestazioni riguardano anche la diffusione di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito, realizzati durante videochiamate private.

Secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, l’uomo utilizzava il materiale in suo possesso per mantenere il controllo sulla donna, minacciando di diffonderne il contenuto sia attraverso la pubblicazione su piattaforme social che con l’invio a terze persone, verosimilmente come forma di ritorsione legata alla fine della loro relazione.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto alla casa circondariale di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A fornire un contributo determinante all’inchiesta l’analisi dei dispositivi informatici in uso all’indagato. Gli approfondimenti tecnici hanno consentito agli investigatori di ricostruire le modalità delle condotte contestate e di acquisire ulteriori elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria.