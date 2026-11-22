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Morto a Oppido Mamertina un cacciatore di 56 anni originario di Varapodio. Sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto

Tragedia nelle campagne di Piminoro dove un cacciatore di 56 anni, Pasquale Racesi originario di Varapodio, è morto durante una battuta di caccia. La tragedia si è consumata sabato, nelle campagne del territorio di Oppido Mamertina, durante una battuta di caccia alla quale l’uomo stava partecipando. La vittima, secondo le prime informazioni, ha perso la vita in circostanze che restano ancora tutte da ricostruire. Sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto. Al momento non esiste una ricostruzione definitiva dei fatti. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di una partenza involontaria di un colpo dall’arma di un altro componente del gruppo impegnato nella battuta. Una possibilità che, tuttavia, non ha ancora trovato conferme ufficiali. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili a comprendere come si siano svolti i momenti precedenti alla morte del 56enne. Determinanti saranno anche le dichiarazioni di quanti si trovavano con lui durante l’attività venatoria. Soltanto al termine delle verifiche sarà possibile stabilire con esattezza le cause dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La drammatica notizia ha inevitabilmente cambiato il clima della giornata anche a Varapodio, comune del quale era originaria la vittima. L’amministrazione e la comunità si sono trovate a fare i conti con un lutto improvviso, arrivato proprio mentre il paese si preparava a vivere un momento di festa, con un concerto di musica leggera previsto per la serata, inserito nel calendario delle iniziative dedicate ai trent’anni del Comune. Un evento subito cancellato per lasciare spazio al silenzio e al cordoglio di un’intera comunità.