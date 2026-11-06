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Reggio, attacco al bergamotto: Sos prezzi. L’allarme del comitato dei produttori dell’“oro verde” reggino. Il 28 novembre convocati gli stati generali del prezioso agrume.

DA un lato i ritardi sulla conclusione dell’iter del riconoscimento Igp (si attende ancora l’ok di Bruxelles mentre si teme un ricorso al Consiglio di Stato che farebbe allungare i tempi). Dall’altro i primi prodotti da banco che spuntano al supermercato con strane diciture (all’Eurospin segnalano una sedicente varietà Cleopatra di bergamotto origine Italia, 4,65 euro/kg confezionata a Molfetta).

Ora, in un’economia di mercato liberale, quale dovrebbe essere quella europea, tutto lecito. Ma la situazione, se non affrontata per tempo attraverso una regolamentazione di un settore nevralgico per il territorio reggino, potrebbe sfuggire di mano e danneggiare pesantemente coltivatori e produttori del nostro agrume identitario.

Con la beffa che una risorsa preziosa pronta da un momento all’altro a spiccare il volo, dopo anni di mala gestio del comparto, possa tramutarsi nell’ennesima occasione persa per fare del nostro territorio un’economia sostenibile e florida. E’ per questo che il Comitato dei bergamotticoltori reggini chiama a raccolta i 51 sindaci dell’areale Igp, gli assessori regionali all’Agricoltura e all’Ambiente, la Camera di Commercio, la Città Metropolitana, gli agricoltori e le loro cooperative e associazioni, i rappresentanti del Consorzio del Bergamotto e del Consorzio della Dop olio essenziale del Bergamotto di Reggio Calabria, le ditte di trasformazione industriale, all’assemblea pubblica fissata per sabato 28 novembre a Melito Porto Salvo per blindare la sostenibilità economica della filiera.

GLI STATI GENERALI A MELITO PORTO SALVO E LA RICHIESTA SULLE QUOTAZIONI MINIME

Una sorta di stati generali del bergamotto di Reggio Calabria. Una quotazione ufficiale, trasparente ed etica per salvare l’oro verde reggino dalle speculazioni finanziarie, dai rincari energetici insostenibili e dagli effetti devastanti di una crisi climatica senza precedenti. È questa la richiesta perentoria che il Comitato guidato dal portavoce Giuseppe Falcone indirizza formalmente ai vertici di Regione, Città Metropolitana e Camera di Commercio: «Sulla scia dei recenti e storici successi normativi e giudiziari che stanno blindando il definitivo riconoscimento dell’Igp a livello europeo, e visti i ritardi abnormi di approvazione che stanno favorendo l’ingresso regolare di bergamotto sul mercato provenienti da più regioni, i produttori intendono accelerare sulla sostenibilità economica».

Il Comitato ha quantificato i costi reali di gestione sul campo per l’annata in corso, definendo le cifre minime di riferimento sotto le quali non è più possibile scendere: 95 euro al quintale per il prodotto da industria ovvero destinato alla spremitura e all’estrazione dell’olio essenziale e 140 euro al quintale per il frutto fresco da mercato.

BERGAMOTTO I RISCHI DI DESERTIFICAZIONE E LA DIFESA DELL’ECCELLENZA A REGGIO E PROVINCIA

«Anche l’effetto di salvaguardia ambientale e tutela dal cambiamento climatico del nostro agrume simbolo, lo rende un unicum biologico e di biodiversità globale: un motivo in più per cui non si può prescindere dalla dignità economica di chi lo coltiva quale custode storico del territorio da generazioni – sottolinea con fermezza Falcone – Quest’anno le aziende agricole hanno affrontato esborsi spaventosi, amplificati da una siccità estrema che ha richiesto turni continui di irrigazione straordinaria di soccorso solo per salvare le piante dal disseccamento e che comunque non ha potuto evitare la perdita di circa il 50% della produzione.

Accettare passivamente quotazioni inferiori significherebbe condannare i nostri bergamotteti al graduale ed abbandono definitivo della coltura, impoverendo il tessuto sociale ed economico reggino a esclusivo vantaggio di pochi intermediari e trasformatori speculativi, nonché ad una sostanziale desertificazione di un territorio già esposto da tempo alla desertificazione ovvero ai sempre più estremi cambiamenti climatici. Non permetteremo che l’eccellenza di questa terra venga ancora svenduta e infine distrutta».

REGGIO, LA BORSA MERCI LOCALE E GLI ACCORDI QUADRO PER SALVARE IL COMPARTO BERGAMOTTO

L’obiettivo dell’incontro del 28 novembre è duplice. Da un lato, l’istituzione immediata di una Commissione Prezzi permanente (Borsa Merci Locale) presso la Camera di Commercio, finalizzata al monitoraggio paritetico settimanale delle quotazioni di frutti ed essenze. Dall’altro, la sottoscrizione di un accordo quadro regionale che vincoli le ditte trasformatrici al rispetto dei parametri minimi fissati dai produttori. Inoltre verrà chiesto alle rappresentanze regionali e provinciali di intervenire con specifici bandi emergenziali, anche a valere sul nuovo Csr Calabria (Complemento di Sviluppo Rurale) per consentire ai bergamotticoltori di combattere gli effetti del surriscaldamento globale con interventi specifici in campo.

«Siamo a un bivio storico – avverte Falcone – Se le istituzioni territoriali, la politica regionale, le associazioni di categoria e la parte industriale non faranno scudo comune insieme alla base agricola, il Bergamotto di Reggio Calabria rischia la paralisi produttiva». Al Comitato dei bergamotticoltori è arrivato subito il sostegno dell’Accademia internazionale del Bergamotto e del Polo del Bergamotto di Reggio Calabria guidati da Vittorio Caminiti. Sulla strada verso l’assemblea pubblica del 28 novembre.