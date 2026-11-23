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La sacra effigie, dell’Avvocata del popolo reggino, la Madonna della Consolazione, accompagnata dai portatori e dalla folla di fedeli è tornata all’Eremo. L’arcivescovo Fortunato Morrone l’ha riaffidata ai frati cappuccini

È buio, sul colle eremitico. Maria, Madre della Consolazione, appollaiata sulle spalle dei portatori della Vara, attraversa l’astrusa scalinata che conduce alla Basilica.

Eccola sotto al portico. E alle ore 19,30, forse un po’ in ritardo rispetto al passato, varca l’uscio di casa sua.

Lì, all’Eremo, l’Avvocata del popolo reggino, rimarrà fino alle ore 8 di sabato 11 settembre 2027. A Piazza della Consegna l’Arcivescovo Metropolita, Mons. Fortunato Morrone, l’aveva riaffidata ai frati cappuccini. Il presule esortava i reggini a «imitare i portatori della Vara. Come loro, impariamo anche noi a far gruppo, a camminare insieme, portando gli uni i pesi degli altri». Anche perché, chiosava Morrone, «affinché Reggio cresca è necessario che ognuno di noi metta a disposizione degli altri la propria intelligenza, l’operosità, il desiderio d’esser prossimo di chiunque ci capita accanto».

L’AVVOCATA DEL POPOLO REGGINO AFFIDATA AI FRATI CAPPUCCINI

Dalla Basilica Cattedrale, la Vergine Consolatrice era uscita, con puntualità, alle ore 15,30. In piazza il consueto amorevole nostalgico tripudio di folla. Sul Corso Garibaldi il popolo sta sui marciapiedi: c’è chi è scalzo, qualcuno piange, ciascuno tuffa gli occhi suoi nell’oceano oculare della Mamma. La vara, issata sulle spalle dei portatori, incede secondo programma. Sosta, là dove il Corso Garibaldi s’incrocia con via Plebiscito, a ricordo dell’antica pescheria, memoria dei primi uomini che si fecero gambe della Madonna. Si ferma a Piazza del Popolo, incontrando il tenero mondo dell’Unitalsi.

IL SALUTO AGLI AMMALATI DELL’ARCIVESCOVO

L’Arcivescovo saluta gli ammalati: «È nello sguardo di chi vi sta accanto, i familiari, gli amici, le dame, che incontrate il materno sorriso di una Mamma, Maria, che a voi, in particolare, chiede di sostenere, con la vostra genuina preghiera, il cammino della chiesa diocesana e della città tutta». La processione, con in testa la croce astile, vede scorrere religiosi, diaconi, qualche prete, alcuni canonici, l’Arcivescovo. Lunga, infine, è la scalata del colle eremitico. La Vara arresta la marcia in corrispondenza del GOM, poi sotto le finestre del Policlinico.

IL TRATTO DEL GRANDE SILENZIO

Ai piedi dell’ospizio comunale ha inizio il cosiddetto «tratto del grande silenzio»: è un segmento stradale buio, i portatori l’affrontano stando sotto la Stanga e tacendo. Non s’urla. Camminano e fanno memoria di chi c’è stato sotto quell’istesso pezzetto di legno. Chi vive in quel tratto il passaggio della Vara, resta tramortito dallo scintillìo del Materno Volto nella notte reggina. Solo una vecchina ha il coraggio di crear rumore: sgrana un vecchio rosario in legno, stretto fra le dita della mano destra. L’Eremo oramai è a poche centinaia di metri, il cuore pensa già al secondo sabato del prossimo settembre.