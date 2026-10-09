Caulonia, sacerdote accusato di maltrattamenti

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Un sacerdote della diocesi di Locri-Gerace è accusato di maltrattamenti a Caulonia dopo la denuncia di una delle presunte vittime. La Curia invita alla preghiera

LOCRI – Accuse di maltrattamenti a carico di un sacerdote della Diocesi di Locri-Gerace. Si tratta di don Crescenzo De Mizio, parroco della parrocchia Santa Famiglia a Focà di Caulonia e di altre comunità parrocchiali a Caulonia Superiore, cappellano nella casa circondariale di Locri. Contrariamente a quanto inizialmente ritenuto, nessun provvedimento cautelare è stato richiesto dalla procura o disposto dal gip nei confronti del sacerdote. In corso una indagine che sarebbe partita nei mesi scorsi, probabilmente dopo la denuncia della presunta vittima. Anzi, si dovrebbe trattare di più parti offese. E le presunte vittime sarebbero tutte persone adulte.

Neanche delle presunte vittime sono al momento indicate generalità e altri dettagli, al fine di garantire la massima segretezza su tutta la vicenda. L’attività investigativa è stata condotta sotto il massimo riserbo da parte dei militari dell’Arma, dietro il diretto coordinamento dei magistrati di Locri.

LA CURIA INVITA ALLA PREGHIERA

La Diocesi, retta da poco più di un mese dal vescovo Cesare Di Pietro, con un comunicato stampa afferma «Il Vescovo, il Presbiterio e la Comunità Diocesana esprimono piena fiducia nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, cui compete l’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità. In un momento così doloroso – conclude la nota -, il Vescovo invita alla preghiera per tutti coloro che sono coinvolti in questa triste vicenda».