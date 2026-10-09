Caulonia, sacerdote ai domiciliari per maltrattamenti

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Un sacerdote della diocesi di Locri-Gerace accusato di maltrattamenti a Caulonia è ai domiciliari dopo la denuncia di una delle presunte vittime. La Curia invita alla preghiera

LOCRI – Arresti domiciliari per un sacerdote della Diocesi di Locri-Gerace, accusato di maltrattamenti. Si tratta di don Crescenzo De Mizio, parroco della parrocchia Santa Famiglia a Focà di Caulonia e di altre comunità parrocchiali a Caulonia Superiore, cappellano nella casa circondariale di Locri. Lo hanno arrestato i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, che hanno eseguito il provvedimento del gip del Tribunale di Locri, emesso su richiesta della locale Procura della Repubblica. La misura della custodia cautelare per il sacerdote è arrivata in seguito ad una indagine che sarebbe partita nei mesi scorsi, probabilmente dopo la denuncia della presunta vittima. Anzi, si dovrebbe trattare di più parti offese. E le presunte vittime sarebbero tutte persone adulte.

Neanche delle presunte vittime sono al momento indicate generalità e altri dettagli, al fine di garantire la massima segretezza su tutta la vicenda. L’attività investigativa è stata condotta sotto il massimo riserbo da parte dei militari dell’Arma, dietro il diretto coordinamento dei magistrati di Locri. Diversi mesi di intercettazioni ambientali e personali, che hanno permesso agli inquirenti di raccogliere materiale utile a comprova dell’ipotesi accusatoria nei confronti del religioso.

Anche se per ora non è emerso nient’altro sul caso, investigatori e inquirenti, non hanno potuto fare a meno di emettere l’ordine di arresto nei confronti del sacerdote, dopo avere attentamente valutato ogni prova e ogni elemento ritenuto utile a motivare il provvedimento stesso. Il sacerdote, prelevato dalla propria residenza, è posto agli arresti domiciliari. Nelle prossime ore ci sarà l’interrogatorio di garanzia e si conosceranno dopo le decisioni del giudice, circa la permanenza dell’indagato nel regime di custodia cautelare.

LA CURIA INVITA ALLA PREGHIERA

La Diocesi, retta da poco più di un mese dal vescovo Cesare Di Pietro, con un comunicato stampa «accoglie con sofferenza la notizia di un provvedimento cautelare adottato dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un sacerdote della Chiesa locale. Il Vescovo, il Presbiterio e la Comunità Diocesana esprimono piena fiducia nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, cui compete l’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità. In un momento così doloroso – conclude la nota -, il Vescovo invita alla preghiera per tutti coloro che sono coinvolti in questa triste vicenda».