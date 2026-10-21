Tentata estorsione all’avvocato di Locri: Gianluca Nirta assolto anche in Corte d’Appello

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Il sanluchese Gianluca Nirta è stato assolto anche dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria: Nessuna tentata estorsione all’avvocato di Locri.

REGGIO CALABRIA — Nessuna tentata estorsione e nessuna minaccia con metodo mafioso. La Corte d’Appello ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura, confermando integralmente la sentenza di assoluzione già emessa in primo grado dal Tribunale di Locri nei confronti di Gianluca Nirta. La decisione dei giudici di secondo grado mette definitivamente un punto fermo su una vicenda giudiziaria complessa, ribadendo che Nirta non ha mai formulato alcuna richiesta estorsiva in danno di un noto avvocato di Locri e decretando così la totale insussistenza del fatto denunciato dal legale.

L’ACCOGLIMENTO DELLE TESI DIFENSIVE E LE ORIGINI DELLA VICENDA

Anche i giudici dell’Appello hanno pienamente accolto le tesi sostenute dal collegio difensivo di Nirta, composto dagli avvocati Eugenio Minniti e Antonio Russo, che fin dall’inizio hanno dimostrato come l’incontro avvenuto il 17 maggio 2021 nello studio del professionista locrese fosse un semplice confronto e non un tentativo di condizionamento criminale. La vicenda trae origine da un grave incidente stradale avvenuto nel 2018, in cui il figlio diciannovenne di Nirta aveva riportato lesioni permanenti. La gestione dell’ingente pratica risarcitoria, da circa 3 milioni di euro, aveva generato forti attriti tra i diversi legali coinvolti, tra cui l’avvocato locrese che aveva proposto un “patto di quota lite rifiutato da Nirta e una società specializzata di Milano.

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GIANLUCA NIRTA, ASSOLTO IN PRIMO DAL REATO DI TENTATA ESTORSIONE: LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA E IL RIGETTO DELL’APPELLO DELLA PROCURA

Già nelle motivazioni di primo grado, la Corte presieduta dal giudice Ada Vitale aveva evidenziato «il racconto della persona offesa difetta dei requisiti della costanza e dell’analiticità anche – si legge nelle motivazioni- nella parte relativa alla descrizione dello svolgimento dell’incontro, della durata di pochi minuti». Non superando così quel vaglio necessario per fondare un’affermazione di responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio. La tesi dell’accusa, secondo cui Nirta avrebbe preteso un milione di euro per conto dei professionisti milanesi. Una tesi, oggi rigettata anche dalla corte d’Appello di Reggio Calabria.