3 minuti per la lettura

San Luca, Ciccio Pelle “Pakistan” non fu catturato: «si costituì». Un Verbale depositato nell’udienza stralcio del processo per la faida di San Luca ricostruisce l’arresto.

LOCRI – Un arresto raccontato in due modi diversi. Una deposizione contestata e un verbale che ieri, per la prima volta, è entrato in aula di tribunale per riscrivere la storia dell’arresto di Francesco Pelle, detto “Ciccio Pakistan”, inserito nel 2021 tra gli otto latitanti italiani di massima pericolosità.

Pelle venne arrestato il 29 marzo 2021 in un ospedale di Lisbona dove era ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid-19. Un arresto per cui l’allora ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sottolineò essere il risultato di «una lunga e complessa attività investigativa».

«La localizzazione a Lisbona del pericoloso criminale è stata – scrivevano dal Viminale – possibile grazie all’intensa attività di polizia giudiziaria svolta dal personale del Comando provinciale Carabinieri di Reggio Calabria con il coordinamento dalla locale Procura della Repubblica, nell’ambito di una consolidata attività di cooperazione internazionale e con l’assistenza tecnica del progetto I-Can». Ieri però a Locri davanti alla corte presieduta dal giudice Boccuto per l’udienza di uno stralcio del procedimento “Fehida”, nato nel 2007 dall’inchiesta della Dda sulla faida di San Luca, la difesa di Pelle, rappresentata dall’avvocato Antonio Russo, ha depositato una memoria e un verbale contenente le dichiarazioni che una familiare di Francesco Pelle fece ai carabinieri nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2021.

LA VERSIONE DELLA DIFESA DELL’UOMO DI SAN LUCA E IL QUADRO CLINICO DI FRANCESCO PELLE “PAKISTAN”

Secondo il verbale aperto alle ore 03.35, una persona (accompagnata da un avvocato) si presentò alla Compagnia di Bianco, fornendo le indicazioni di dove fosse l’uomo: «Si trova a Lisbona, ricoverato presso l’ospedale Sao José». In quell’occasione, il famigliare aveva messo a verbale la richiesta di assicurare cure adeguate. Un’assicurazione che, si legge nel verbale, è stata assicurata una volta rientrato in Italia. Il verbale venne chiuso 25minuti dopo. Lo stesso Pelle nelle udienze precedenti svelò di non esser stato catturato ma di essersi costituito mediante l’attivazione dei familiari. «Quando Pelle ha narrato davanti alla Corte, di essersi costituito, diceva il vero. Pelle sul punto è genuinamente credibile», ha sostenuto Russo, consegnando alla Corte il verbale dei carabinieri.

LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta, fermato in Portogallo Francesco Pelle detto “Ciccio Pakistan” tra 30 latitanti più pericolosi

E sono proprio la credibilità di Pelle e le condizioni di salute dello stesso al centro del memoriale difensivo firmato dagli avvocati Antonio Russo e Giuseppe Pelle, in cui insistono fortemente su un elemento ritenuto dirimente: «la totale incompatibilità delle condizioni fisiche di Francesco Pelle con qualsiasi ipotesi di latitanza attiva o tentativo di fuga». Dalla documentazione sanitaria inclusi gli atti del Servizio Sanitario Regionale dell’AUSL di Parma emerge un quadro clinico «estremamente severo – scrivono- risalente agli esiti di un attentato subito il 31 luglio 2006». Paraplegia spastica da trauma da arma da fuoco al midollo spinale. Utilizzo stabile della carrozzina anche per brevissimi spostamenti. Vescica e intestino neurologici, con necessità di ausili continui e di un caregiver per la gestione in cella.

OLTRE DEL CASO PELLE NELL’UDIENZA LA DIFESA DEI NIRTA HA INTERROGATO DUE TESTI

La difesa sostiene che Pelle non fu «sorpreso» in un contesto di clandestinità, ma «scelse di porsi a disposizione dell’Autorità tramite la mediazione della famiglia. Ponendo come condizione essenziale la tutela del proprio diritto alla salute e la continuità delle cure». Nel corso dell’udienza di ieri sono stati sentiti anche due carabinieri indicati dalla difesa dei Nirta, sostenuta dall’avvocato Milicia Giuseppe.