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Seminara, dopo la violenza di gruppo scatta la sorveglianza speciale. La misura applicata a tre condannati.

SEMINARA (REGGIO CALABRIA)- Nuovi risvolti giudiziari nell’ambito della triste e nota vicenda delle violenze sessuali di gruppo consumate, in un arco temporale compreso tra il gennaio del 2022 e il novembre del 2023, a danno di due ragazze, rispettivamente di Seminara e di Oppido Mamertina, all’epoca dei fatti ancora minorenni. Saranno, infatti, gravati dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale tre dei ragazzi che lo scorso anno il Tribunale di Palmi, all’esito di un procedimento celebrato con il rito abbreviato, aveva condannato a pene comprese tra i 5 e i 13 anni di reclusione. Il processo, occorre ricordare, trae origine dalla complessa inchiesta “Masnada”.

I DECRETI DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA E LA NOVITÀ GIURIDICA SUL CASO DELLA VIOLENZA DI GRUPPO A SEMINARA

Negli scorsi giorni, il Tribunale di Reggio Calabria – sezione misure di prevenzione ha emesso per i tre giovani tre distinti decreti applicativi della sorveglianza speciale, tutti corredati dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Nel dettaglio, una misura è stata disposta per la durata di tre anni, mentre le altre due per un periodo di due anni. I provvedimenti giungono a fronte di un’attenta valutazione della pericolosità sociale dei soggetti interessati. La valutazione è avvenuta accogliendo le risultanze investigative e la proposta formulata dalla Questura di Reggio Calabria sulla base degli accertamenti curati dalla Polizia anticrimine, che ha poi provveduto alla notifica formale degli atti disposti dall’autorità giudiziaria.

I provvedimenti in questione, inoltre, rivestono un rilevante carattere di novità giuridica. L’autorità giudiziaria, infatti, ha inteso applicare la normativa del codice antimafia non soltanto per i reati tradizionalmente contemplati, quali atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale individuale, omicidio, lesioni aggravate e casi di deformazione permanente dell’aspetto della persona, ma anche per i condannati e imputati coinvolti per le ipotesi di reato di violenza sessuale di gruppo.

LE GARANZIE PER LE VITTIME E IL QUADRO PROCESSUALE IN CORSO

La severità della misura, ai fini di incrementare anche gli strumenti di tutela per le due vittime, si fonda sul livello di minaccia sociale attribuito ai tre individui, da cui discende la necessità di disporre un’ulteriore limitazione della libertà personale e un controllo stringente da parte delle stesse forze dell’ordine. Resta comunque fermo, sul piano processuale, che la condanna e i provvedimenti di prevenzione adottati non sono al momento passati in giudicato.