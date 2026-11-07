‘Ndrangheta, prosciolto il boss Condello, «incapace di partecipare al processo»

2 minuti per la lettura

‘Ndrangheta, il gup di Reggio Calabria dichiara il non luogo a procedere per Pasquale Condello nel processo Meta bis: incapacità irreversibile di partecipare al processo.

REGGIO CALABRIA – «Incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare coscientemente al processo». Con questa formula il giudice dell’udienza preliminare di Reggio Calabria, Stefania Rachele, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Pasquale Condello, detto il «Supremo», imputato nel procedimento Meta bis.

‘NDRANGHETA, BOSS CONDELLO PROSCIOLTO

La posizione del boss era stata stralciata per motivi di salute. Il giudice ha accolto la richiesta del difensore, l’avvocato Giuseppe Alvaro, al termine del confronto sulle conclusioni della perizia disposta per accertare la capacità dell’imputato di stare in giudizio. Le motivazioni saranno depositate entro trenta giorni.

Il processo Meta bis e le accuse a Pasquale Condello

Il procedimento nasce dall’inchiesta del Ros che nel 2010 aveva portato a numerosi arresti. Secondo l’impianto accusatorio, Condello avrebbe fatto parte, insieme ad altri boss, di un direttorio criminale attivo a Reggio Calabria e in provincia, con un ruolo sovraordinato rispetto alle attività economiche delle singole cosche.

La decisione del gup riguarda la capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, ritenuta compromessa in modo irreversibile, e non costituisce un’assoluzione nel merito delle contestazioni.

La perizia sulla capacità di partecipare al processo

Durante l’udienza preliminare, l’avvocato Alvaro aveva chiesto una perizia psichiatrica sulla base della documentazione medica e del diario clinico del proprio assistito. L’accertamento doveva verificare se Condello fosse nelle condizioni di affrontare consapevolmente il procedimento.

Il perito nominato dal giudice aveva concluso per l’incapacità processuale dell’imputato. La valutazione era stata elaborata attraverso le informazioni contenute negli atti relativi al suo percorso carcerario: Condello, detenuto al regime del 41 bis nel carcere di Milano Opera, aveva infatti sempre rifiutato di collaborare con i medici.

Il contrasto tra Procura e difesa sull’irreversibilità

La Procura di Reggio Calabria aveva chiesto ugualmente il rinvio a giudizio. Per l’accusa, la perizia non era idonea a dimostrare il carattere irreversibile dell’incapacità processuale, anche alla luce della mancata collaborazione dell’imputato agli accertamenti medici.

Di segno opposto la posizione della difesa. L’avvocato Alvaro aveva sostenuto che gli elementi raccolti dal perito dimostrassero sia l’incapacità attuale del proprio assistito sia l’irreversibilità delle sue condizioni, chiedendo quindi una pronuncia di non luogo a procedere.

Il gup Stefania Rachele ha accolto la richiesta difensiva. Il deposito delle motivazioni, previsto entro trenta giorni, chiarirà il percorso seguito dal giudice nella valutazione della perizia e delle posizioni delle parti.