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Reggio Calabria, abusi su minore, sentenza di primo grado contro padre Luigi Grisi

Interdizione perpetua e 50mila euro alla vittima

REGGIO CALABRIA – Al termine del processo di primo grado, il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere padre Luigi Grisi. Il sacerdote accusato di abusi sessuali su minore.

Il gup ha condannato il frate, che ha scelto il rito abbreviato, anche all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento di 50mila euro alla persona offesa e di 3mila euro all’associazione “La caramella buona”. L’avvocato Sara Polito assiste entrambe le parti civili.

Il giudice ha accolto, in sostanza, la richiesta del pubblico ministero Chiara Greco, che aveva però chiesto una pena detentiva più severa: 8 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione. Dopo oltre tre ore di camera di consiglio, il gup ha emesso la sentenza nell’aula bunker che ha ospitato il processo.

REGGIO CALABRIA, ABUSI SU MINORE, CONDANNATO FRATE

«Giustizia è stata fatta – è la dichiarazione del presidente de “La caramella buona”, Roberto Mirabile – La verità deve sempre venire a galla e, quando si parla di abusi su minori, davanti a questi orrendi reati, non deve esserci alcuna immunità. Nessuno deve sentirsi superiore alla legge, qualsiasi sia la professione che pratica o l’abito che veste, anzi ci sono aggravanti molto pesanti, come in questo caso nel quale proprio chi aveva un ruolo socialmente rilevante ha abusato di un minorenne e per questo è stato, giustamente, condannato».

LE PAROLE DELL’AVVOCATO

Secondo l’avvocato Polito, «è stata una condanna importante perché, nonostante la diminuente del rito, si è stabilita una pena elevata. Possiamo dire che giustizia sia finalmente stata fatta».

La decisione del Tribunale è arrivata dopo un’udienza lunga e complessa, svoltasi con rito abbreviato e condizionato all’esame della persona offesa.

Nel corso di una requisitoria durata quasi due ore la pm aveva ripercorso in modo dettagliato ed analitico l’intero impianto probatorio e le risultanze emerse dalle indagini svolte dagli inquirenti, sottolineando la piena responsabilità penale del religioso e la gravità dei fatti a lui contestati, chiedendo infine una condanna a 8 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’applicazione delle pene accessorie. Una richiesta complessiva alla quale si sono associati i legali di parte civile che tutelano la vittima e l’associazione “La caramella buona”, realtà impegnata da quasi 30 anni nella tutela dei minori vittime di violenza su tutto il territorio nazionale.

LA STORIA

Nel luglio dello scorso anno, i carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria avevano arrestato il frate, oggi 50enne, in provincia di Cosenza. I fatti per i quali i giudici hanno condannato il religioso risalirebbero al biennio 2015-2016 e si sarebbero protratti fino al 2020, anche dopo che il giovane aveva raggiunto la maggiore età. Il frate resta presunto innocente fino al passaggio in giudicato della sentenza. L’indagine, avviata dai carabinieri sotto il coordinamento dalla Procura di Reggio Calabria e sviluppata attraverso riscontri testimoniali, acquisizioni documentali e attività tecniche, ha consentito agli inquirenti di ricostruire una vicenda che, secondo l’ipotesi accusatoria adesso corroborata dalla decisione del tribunale, avrebbe avuto origine all’interno di una comunità parrocchiale reggina.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

La vittima, all’epoca dei primi episodi un ragazzo di 16 anni, frequentava le attività pastorali e aggregative dell’eremo, organizzate proprio dal sacerdote arrestato e ora condannato in primo grado. L’uomo, approfittando del proprio ruolo e della condizione di disagio familiare vissuta dal giovane, avrebbe instaurato una relazione ambigua, inizialmente alimentata da adulazioni e attenzioni, poi degenerata in episodi di violenza sessuale vera e propria, consumati in luoghi appartati della struttura ecclesiastica. Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Reggio Calabria, il sacerdote si sarebbe servito della propria posizione per manipolare emotivamente il ragazzo, facendolo sentire legato spiritualmente e moralmente alla figura del proprio “padre guida”.

LE INDAGINI

Un rapporto in cui – secondo le indagini – si sovrapponevano momenti di liturgia, di confidenza e di abuso. In alcuni casi, dopo aver consumato gli atti sessuali, il religioso avrebbe persino impartito una benedizione alla vittima, chiedendo “perdono” per l’accaduto. Nel corso delle attività investigative è emerso come il ragazzo faticasse a ribellarsi, paralizzato da un sentimento di soggezione e dal timore di perdere il legame con la comunità parrocchiale. Una condizione di subordinazione che il sacerdote – figura di grande carisma e autorevolezza nel contesto ecclesiastico – avrebbe saputo alimentare con strategia e consapevolezza, fino a rendere il giovane incapace di opporsi.

ABUSI SU MINORE, L’INCHIESTA

L’inchiesta ha consentito, inoltre, di documentare che, anche dopo il trasferimento del sacerdote al convento dei padri cappuccini di San Giovanni in Fiore, questi avrebbe continuato a svolgere attività a stretto contatto con minori. Padre Grisi, infatti, non è un sacerdote diocesano, ma un religioso, pertanto sottoposto alla giurisdizione del suo Superiore provinciale. Il suo Ordine religioso decise il trasferimento, una misura che alcuni criticarono perché la ritenevano troppo blanda.

Subito dopo l’ordinanza di custodia cautelare che il gip del Tribunale reggino emise nel luglio 2025, l’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e l’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova espressero «grande dolore, attenzione e vicinanza per la vittima della vicenda».