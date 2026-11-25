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Sono 34 gli arrestati in carcere e 1 finita ai domiciliari nell’ambito del blitz contro la ‘ndrangheta scattato a Reggio Calabria e in provincia ad opera dei carabinieri del Ros, ecco l’elenco completo con i nomi delle persone raggiunte dalla misura cautelare.
Misura della custodia cautelare in carcere
- ALICANDRI Ruben, Roma 18.01.1977
- AVERSA Damiano, Locri 07.03.1989
- BERISHA Elton, Tirana (Albania) 28.03.1978
- BERTONI Mattia, Roma 20.03.1991
- CALLIPARI Rocco Giuseppe, Careri 09.09.1964
- CALLIPARI Salvatore, Locri 21.03.1987
- CAPRIOTTI Alessandro Max, Roma 02.05.1992
- CONDELLO Giuseppe, Taurianova 19.04.1970
- CORDÌ Antonio, Roma 23.01.2002
- CORDÌ Cosimo, Locri 27.12.1975
- CUA Francesco, Careri 18.09.1973
- CUA Pietro Antonio, Locri 01.03.1992
- CUA Pietro Antonio, Locri 18.04.2000
- CUA Rizeri, Locri 19.03.1978
- FONTI Emilio, Locri 08.08.1982
- GIORGI Fortunato, San Luca 07.07.1965
- GIORGI Giuseppe, Melito Porto Salvo 26.09.1996
- GIORGI Giuseppe, La Louvriere 24.07.2000
- GJONAJ Eduart, Lezhe (Albania) 02.06.1993
- LIZZI Simone, Roma 21.07.1989
- MARZANO Stefano, Locri 31.10.1972
- MOLÈ Domenico, Taurianova 15.01.1972
- MORABITO Giacomo, Reggio Calabria 02.09.1978
- PARISI Pietro, Siderno 17.11.1980
- PAVIGLIANITI Domenico, San Lorenzo 04.05.1961
- PIROMALLI Marco, Roma 05.12.1988
- RIZZO Francesco, Palestrina 08.05.1993
- ROMEO Giuseppe, Locri 22.04.1986
- TASSONE Gianluca, Vibo Valentia 14.01.1979
- COSSIGA Daniele,
- STELITANO Antonio, Reggio Calabria 06.11.1982
- AMORUSO Gaetano, Bari 16.03.1995
- CASANOVA Salvatore, San Giovanni Rotondo 13.05.1978
- BIANCO Andrea, Reggio Calabria 07.06.1990
- TRIMBOLI Domenico Luca, Alessandria 31.03.1986 (Misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con soggetti diversi da quelli conviventi)
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