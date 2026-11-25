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Sono 34 gli arrestati in carcere e 1 finita ai domiciliari nell’ambito del blitz contro la ‘ndrangheta scattato a Reggio Calabria e in provincia ad opera dei carabinieri del Ros, ecco l’elenco completo con i nomi delle persone raggiunte dalla misura cautelare.

Misura della custodia cautelare in carcere