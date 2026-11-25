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Maxi operazione contro la ‘ndrangheta blitz antidroga a Reggio Calabria, misure cautelari nei confronti di 33 persone
REGGIO CALABRIA – Trentatré ordinanze di custodia cautelare eseguite fin dalle prime luci dell’alba a Reggio Calabria. È il bilancio della vasta operazione condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia contro un sodalizio dedito al traffico di droga che, secondo gli inquirenti, avrebbe agito per finanziare e rafforzare la ‘ndrangheta.
Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti, a vario titolo, a un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Reggio Calabria. Secondo quanto rende noto l’Arma dei Carabinieri, il gruppi criminale avrebbe avuto lo scopo di agevolare e finanziare la ‘ndrangheta.
Ulteriori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa, in programma alle 11 presso il Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria.
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