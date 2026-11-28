4 minuti per la lettura

Emergono ulteriori dettagli dopo il blitz anti ‘ndrangheta a Reggio Calabria, da “Forza Roma” a “Polacchino”, i nickname in chat e i 110 euro che Cordì non perdona. Traffici milionari ma l’ammanco di 110 euro era trattato come una questione di principio

REGGIO CALABRIA – Tra i nickname utilizzati, per dialogare su chat criptate, dall’organizzazione criminale attiva nel narcotraffico e sgominata nel corso di un blitz all’alba del 25 novembre 2026 – l’indagine del Ros e della Procura di Reggio ha preso in considerazione il periodo che va dal marzo 2020 al marzo 2021 – c’era anche un Forza Roma, forse in ragione della fede calcistica verso la Lupa di Trigoria. Al di là delle passioni sportive, il sodalizio, smantellato dagli uomini dell’Arma, aveva un giro di affari talmente grande da trattare con i Narcos dell’America latina, centinaia e centinaia di chili di coca, e ottenere dalle vendite ai gruppi di spacciatori dislocati in varie città italiane, o ai pusher alle dirette dipendenze dei vertici del gruppo, decine di migliaia di euro per ogni partita piazzata.

FORZA ROMA E POLACCHINO, I NICKNAME NELLA CHAT

L’11 dicembre del 2020 Ruben Alicandri informa Cosimo Cordì, insieme a Francesco Cua, promotore dell’illegale attività, di dovere effettuare un ulteriore versamento per conto di Forza Roma.

“Compà – dice – domani vi mando la differenza di sedicimila euro di Forza Roma, così gli date i soldi. Ok, scusate per il disturbo”.

Il giorno seguente, Gianluca Alicandri, figlio di Ruben, consegna a Cordì la somma.

Il colloquio tra Ruben Alicandri e Cordì è di cordialità. Il primo si raccomanda che il secondo rimanga in zona, affinché possa essere raggiunto. Cordì spiega che non è lì, ma che può incaricare uno dei suoi. Lo stesso Cordì chiede quando pensa di essere nel luogo stabilito, per potere informare il suo collaboratore. Ruben risponde “Venti minuti e sto giù”. La città in cui avviene questo dialogo è Roma, dove Cordì ha stabilito la sua base operativa.

BLITZ A REGGIO CALABRIA, I 110 EURO CHE CORDÌ NON PERDONA

Questa sommaria ricostruzione ha un pregresso molto particolare. In primis l’importo è frutto di un debito dovuto a Cordì da parte di Marco Piromalli e di Forza Roma, che viene, come si evince, appianato grazie anche alla mediazione di Ruben Alicandri. Ma nel contesto di questi dialoghi, si rileva la precisione assoluta con la quale agisce Cosimo Cordì.

C’è una circostanza molto interessante: durante un conteggio il co-promotore dell’organizzazione rileva un ammanco di soli 110 euro. Una cifra assolutamente irrisoria, considerando la massa di soldi che copre le casse della struttura messa in piedi. Da alcuni dialoghi emerge che è lo stesso Cordì a riconoscere la pochezza della somma mancante, ma lo stesso si dichiara indisponibile, per un fatto di principio, a tollerare. Insomma, non si può soprassedere.

LEGGI ANCHE: Blitz nel reggino, il pentito «Con Cordì compari di vangelo»

IL SENSO DI APPARTENENZA E IL SERVIZIO ALLA CAUSA

Ruben Alicandri si mette subito in movimento, chiedendo ai sodali che lo aiutano nel suo impegno di capire cosa possa essere successo. In ogni caso, ha già la soluzione alternativa: si dirà, infatti, pronto, a pagare di tasca propria l’importo.

Non è in discussione la piccola differenza, ma il senso di appartenenza e il servizio alla causa, seppur tutt’altro che nobile, non lasciano spazio a vuoti, omissioni, imprecisioni. Il rigore diventa quasi una filosofia “aziendale”.

Tornando alla figura di Ruben Alicandri, emerge dalle carte della Procura e degli uomini del Ros, la sua organicità al gruppo, poiché si constata che interviene in approvvigionamenti, cessioni, recupero e collocazione della sostanza.

LA POSIZIONE DI ALICANDRI

Diversa è la posizione del già citato Gianluca Alicandri. Non risulta, osserva il gip Pina Porchi nell’ordinanza di custodia cautelare, che il giovane sia entrato in contatto con i componenti del gruppo. Lui ha avuto contatti solo con Cosimo Cordì e ha svolto una funzione di semplice emissario per conto del padre. All’epoca dei fatti, peraltro, risulta che fosse impiegato in un’attività lavorativa regolare. È dunque probabile abbia solo sbrigato commissioni per conto del genitore, magari senza sapere perfettamente il contenuto o il motivo delle consegne che ha fatto.

Un altro nickname originale è Polacchino con il quale viene identificato Damiano Aversa, considerato uno stretto collaboratore di Cordì. A fine dicembre 2020, in piena emergenza Covid, grazie ad una dichiarazione di tampone falsa, riesce a muoversi per incontrarsi con Cordì. Evidentemente, la necessità dell’incontro aveva priorità assoluta.

LE EROGAZIONI DI SOLDI

Quotidiane erogazioni di soldi a favore dei vertici. Importi sempre consistenti, come i 141mila euro consegnati – siamo al 4 marzo 2021 – da Rizieri Cua (nome in codice “Rodriguez New”), che segue alla lettera le indicazioni di Cordì il quale a sua volta è in contatto con Elton Berisha. Quest’ultimo avrebbe messo a disposizione i soldi poi consegnati da Rizieri Cua.

In una intercettazione tra Cosimo Cordì e Francesco Cua – nel dialogo ci si organizza su come utilizzare il denaro e si fa riferimento al coinvolgimento di alcuni cinesi – il primo esclama: “Questi sono soldi!”.