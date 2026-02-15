È morto il nostro giornalista Michele Albanese

1 minuto per la lettura

È morto a 66 anni il nostro collega Michele Albanese, il giornalista era un punto di riferimento unico nel mondo della lotta alla ‘ndrangheta, viveva da anni sotto scorta

È mancato questa mattina, a 66 anni, il nostro carissimo collega Michele Albanese. Da diversi mesi, in seguito a un infarto e a diverse complicazioni era ricoverato. Il decesso è avvenuto nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Michele, nativo di Cinquefrondi dove abitava con la moglie Melania e le due figlie adorate Maria Pia e Michela era un grande giornalista che aveva dedicato la sua vita e la sua professione alla lotta alla ‘ndrangheta. Per questo, da oltre dieci anni, viveva sotto scorta, da quando le famiglie della Piana l’avevano messo nel mirino. Michele non ha mai ceduto di un millimetro e ha probabilmente pagato a caro prezzo lo stress di una vita difficile e faticosissima.

Quasi nessuno, come lui, in Calabria e in Italia, conosceva il fenomeno della mafia calabrese nei minimi dettagli e si arrabbiava con chiunque cercasse di minimizzarne la portata e la gravità. Con lui, il nostro giornale perde un pilastro e la Calabria un punto di riferimento importantissimo. Dall’editore, dalla direzione e dalla redazione de l’Altravoce-Quotidiano e de il Quotidianodelasud.it un grande abbraccio a Melania, Maria Pia e Michela che, in tutti questi mesi, non l’hanno lasciato solo un momento e hanno combattuto eroicamente per la sua vita.