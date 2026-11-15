Quarant’anni senza “mastru Nino”, assassinato a Cittanova per un fucile

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Il 15 novembre 1986 la morte del capocantiere edile Antonio Bertuccio detto mastru Nino assassinato a Cittanova per un fucile. Il racconto di Carmen, una dei 4 figli: «Mi crollò il mondo addosso»

Quarant’anni dalla morte di Antonio Bertuccio, il capocantiere edile di Cittanova in provincia di Reggio Calabria, ucciso misteriosamente il 15 novembre del 1986 durante una battuta di caccia. Antonio era particolarmente apprezzato per le sue capacità. Mastru Nino, come lo chiamavano tutti, era una persona affidabile e profondamente onesta. Amava molto il suo lavoro e non vi rinunciava se non in casi davvero eccezionali. Per il resto, ogni mattina si alzava all’alba per raggiungere il cantiere.

A Cittanova mastru Nino aveva messo su anche la sua bella famiglia. Sua moglie Teresa gli aveva regalato quattro splendidi figli: Michele, Carmen, Emanuela e Stefania. Era un uomo forte e determinato, che difficilmente abbassava la testa. Eppure, in casa, sapeva essere anche un padre amorevole e tenero.

UN UOMO DETERMINATO, UN PADRE AMOREVOLE

«Sì – ricorda Carmen – mio padre si metteva persino a giocare con noi, diventando a sua volta un bambino. La sera non vedevamo l’ora che lui tornasse. Con me ed Emanuela poi, aveva un rapporto speciale perché noi sorelle, essendo molto legate a lui, ci contendevamo il suo affetto. Quando andava a letto noi lo seguivamo. Poi, quando arrivava nostra madre, eravamo costrette ad alzarci e andare a dormire nella nostra cameretta ma Emanuela, di nascosto, aspettava che mamma si addormentasse e al buio ritornava da papà che ormai, come avveniva tutte le sere, aspettava con trepidazione la sua bambina perché era capitato che la piccola pur di stargli vicino si fosse addormentata sullo scendiletto mentre con la manina cercava il contatto con papà».

Dai racconti di Carmen, viene fuori la figura di un papà attento e premuroso, capace di passare quel poco tempo libero che aveva a giocare con le sue amate bambine. Proteggere e sostenere la sua famiglia era un imperativo morale per Antonio. E avrebbe continuato a farlo se ne avesse avuto la possibilità.

IL 15 NOVEMBRE 1986

Una possibilità che gli fu tolta alle prime ore del mattino del 15 novembre 1986. Durante il fine settimana mastro Ninu amava dedicarsi alla sua grande passione: la caccia. Quel 15 novembre era un sabato ed era ancora buio quando, insieme ad alcuni amici del paese e a un piccolo gruppo di parenti giunti da Gioia Tauro, si mise in macchina per raggiungere contrada Rineda, una località particolarmente adatta alla caccia al tordo. Insieme, l’avevano scelta per attendere il passaggio degli uccelli.

L’appostamento iniziò quando ancora la luce del giorno non era arrivata a illuminare il paesaggio. I cacciatori – il gruppo di Antonio e altri – si erano sistemati a una decina di metri di distanza l’uno dall’altro. Antonio era in una posizione particolarmente defilata rispetto al resto del gruppo, ma videro arrivare due o tre uomini che, con ancora il favore del buio, circondarono Antonio chiedendogli di dargli il fucile. Ma lui che non era abituato a subire pressioni e angherie, rifiutò. Nacque una colluttazione e subito dopo si udirono dei colpi. Antonio si accasciò a terra colpito alla tempia sinistra e al viso da cinque proiettili esplosi a distanza ravvicinata che non gli lasciarono scampo. Morì così, a 41 anni, lasciando una moglie di 37 anni e quattro figli ancora in tenera età.

Per Teresa e i suoi figli, l’uccisione di Antonio fu un colpo durissimo. La famiglia perse il suo punto di riferimento. La responsabilità di portare avanti la casa e la famiglia ricadde sulle spalle di Michele, che fortunatamente da poco aveva cominciato a lavorare, e di Carmen, la più grande delle tre figlie di Antonio, che dovette rinunciare agli studi per prendersi cura di sua madre e delle sue sorelle.

QUEGLI ANNI DIFFICILISSIMI

Furono anni difficilissimi, di solitudine, di dolore e di grandi sacrifici. Solo dopo molti anni Carmen riuscì a riprendere in mano la sua vita riuscendo finanche a laurearsi in Giurisprudenza. «La passione di papà per la caccia ce lo ha portato via». Carmen ancora oggi non riesce a farsi una ragione di quanto è accaduto al genitore. «Lui si alzava molto presto la mattina per andare al lavoro. Si concedeva il suo sport preferito solo di sabato e di domenica, gli unici giorni in cui era libero da impegni professionali. Conoscendolo bene credo che quando quegli uomini tentarono di portargli via il suo fucile, pensò ai tanti sacrifici fatti per poterlo acquistare e all’uso che ne avrebbero potuto fare. Avvenne spesso in quel periodo, che ai cacciatori della zona, venissero sottratte le armi».

Un padre amorevole ucciso per un fucile. Una vita sottratta ai suoi affetti , ai suoi desideri e alla sua idea di futuro. Forse Antonio riconobbe quelle persone. Forse mastru Nino, mostrò subito di che stoffa era fatto. E loro, gli assassini, non lo risparmiarono.

«I miei figli è come se il nonno lo avessero sempre conosciuto e avuto vicino, perché gli ho sempre parlato di lui. Non passa giorno che io non lo nomini o che non lo renda presente in qualche modo. Se papà fosse rimasto con me la mia vita sarebbe stata migliore, in tutto. Perché mi è mancato molto sul piano affettivo. Lo avrei voluto accanto il giorno del mio matrimonio o quando sono nati i miei figli. Quando lui è morto ho trovato la forza di prendere in mano la situazione soltanto pensando all’amore che lui provava per me e per i miei fratelli. E quindi ho capito che dovevo essere io a sostituirlo, ad imitarlo».

PER ANTONIO NESSUN LEGAME CON LA MALAVITA

Quando i carabinieri giunsero sul posto dove Antonio era stato ucciso, esclusero immediatamente qualsiasi ipotesi di legami di Antonio con ambienti malavitosi. Non c’era nessuna ombra nella sua vita, nessuna frequentazione ambigua, nessun legame pericoloso. I testimoni dichiararono di non essere riusciti, a causa del buio e della distanza, a individuare con esattezza le fattezze degli uomini che avevano circondato Antonio. Si fece subito strada l’ipotesi che quella morte fosse l’esito drammatico del tentativo di qualche latitante di sottrargli l’arma. Era già successo altre volte.

LA FIGLIA CARMEN: “MI CROLLO’ IL MONDO ADDOSSO”

«Io venni a conoscenza della morte di papà solo nel tardo pomeriggio – ricorda Carmen – perché quella mattina ero andata a scuola. Mio fratello Michele invece, anche lui amante della caccia, si svegliò più tardi e cercò di raggiungere mio padre. Ma una volta arrivato si rese subito conto di quello che era accaduto. A casa erano rimaste solo mamma e Stefania. Verso mezzogiorno venne una persona del paese a prendermi a scuola. Mi disse che i miei genitori si erano dovuti recare fuori paese e avevano chiesto a lui di occuparsi di me. Queste parole mi suonarono subito strane perché mia madre e mio padre non mi avevano mai lasciata con qualcuno estraneo alla famiglia.

Ancora più strano mi parve che la scuola avesse dato l’autorizzazione a farmi uscire con uno sconosciuto. E mentre la mia mente veniva attraversata da tutti questi pensieri, arrivammo a casa di questo signore. Mi accorsi subito dagli sguardi che intercorrevano tra marito e moglie, che c’era qualcosa che non andava. Se a questo aggiungiamo le diverse versioni che mi venivano fornite ogni volta che cercavo di capire su quella strana assenza dei miei genitori, il mio disagio divenne sempre più evidente. Una volta mi dicevano che papà e mamma erano andati fuori paese perché qualcuno non stava bene, poi mi chiedevano se volevo telefonare a mia madre per dirle che mi sarei fermata a pranzo con loro. A un certo punto esplosi ed ebbi una reazione molto decisa: dissi loro con fermezza che volevo ritornare a casa mia.

Tentai anche di scappare e alla fine furono costretti a portarmi dalla mia famiglia. Una volta arrivata notai subito l’assenza delle mie sorelle. Ho saputo dopo che loro furono portate a casa di mia zia, la sorella di papà. C’erano soltanto mia madre, mio fratello e alcuni parenti. Notai subito che c’era un’aria molto pesante ma non riuscivo neanche lontanamente a immaginare quello che da lì a poco avrei scoperto. Fu un mio cugino a dirmi che mio padre aveva avuto un incidente di caccia e che si trovava in ospedale. Io chiesi di sapere come stava e dove lo avevano ferito. Poi avanzai la richiesta di vederlo e a quel punto furono costretti a dirmi che papà era morto e mi crollò il mondo addosso».