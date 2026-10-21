Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione: la Procura chiede nuovi documenti al Mit

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Si allarga il campo d’indagine dell’inchiesta per corruzione sul Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma chiede nuovi documenti al Mit, al Cipess, alla società Stretto di Messina e a Eurolink.

Nuovo passaggio dell’inchiesta per corruzione che ha investito il Ponte sullo Stretto lo scorso giugno, la Procura di Roma, infatti, ha delegato i carabinieri del Ros “all’esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti del Mit, del Dipe/Cipess, della società Ponte sullo Stretto e del Consorzio Eurolink, finalizzato all’acquisizione della documentazione predisposta e inviata alla Corte dei Conti, nell’ambito dell’attività di controllo relativa alla delibera Cipess n. 61/2025 e al decreto n.190 del 1 agosto 2025”, si legge nel testo della Procura.

MIT E SOCIETÀ STRETTO DI MESSINA SICURI DELL’OPERATO

Il Mit, da parte sua, precisa che “tutti gli Uffici richiesti si sono resi immediatamente disponibili a esibire ai Carabinieri del Ros l’intera documentazione, indicata dagli inquirenti, nella consapevolezza della regolarità amministrativa dell’iter procedimentale”. Il ministero “è e rimane a disposizione per esibire le centinaia di files, presenti e passati, relativi al procedimento in questione con spirito di piena collaborazione e in totale trasparenza. Ogni step è necessario per arrivare quanto prima alla realizzazione dell’opera”.

Medesima disponibilità anche da parte della SdM: “Doverosamente stiamo fornendo alle Autorità inquirenti tutta la documentazione richiesta. Nel contempo confermo l’estraneità della Società ai fatti oggetto di indagine. Siamo nell’imminenza di un importante passaggio autorizzativo per la realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto e proseguiremo nel nostro impegno di realizzare l’opera per adempiere alla missione affidataci dal Parlamento e dal Governo”, ha affermato l’ad della società Pietro Ciucci.

BONELLI DI AVS: “DA ANNI DENUNCIAMO OPACITÀ”

Sottolinea il deputato Avs Angelo Bonelli “Da anni denunciamo forzature e opacità. ono gli stessi atti relativi ai controlli della Corte dei Conti che avevo chiesto e che mi erano stati negati. Il 29 dicembre 2025, infatti, il DIPE aveva respinto la nostra richiesta di accesso alle controdeduzioni trasmesse alla Corte dei Conti. Cosa avevano da nascondere?”.

E conclude Bonelli chiedendo che il governo riferisca in Parlamento: “La legalità non è un ostacolo da aggirare, la Corte dei Conti non è un nemico da combattere e i soldi pubblici non sono il bancomat della propaganda di Salvini. Chiediamo la sospensione immediata del progetto e che il governo riferisca in Parlamento. Saranno i magistrati ad accertare le responsabilità penali, ma quelle politiche sono già enormi. Il Mezzogiorno ha bisogno di infrastrutture vere, non di un monumento alla propaganda”.