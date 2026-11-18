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Reggio Calabria, lunedì 23 novembre 2026 ripartono i lavori al campo sportivo “Aldo Penna”: recuperati 4,6 milioni di euro.

REGGIO CALABRIA – Lunedì 23 novembre riprenderanno a Reggio Calabria i lavori di ammodernamento del campo sportivo “Aldo Penna”, nel quartiere Modena, unitamente agli interventi di riqualificazione dell’intera area urbana circostante. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi nel corso di una conferenza stampa tenuta dal sindaco Francesco Cannizzaro, affiancato dall’assessore comunale ai Lavori pubblici, Domenica Catalfamo.

IL RECUPERO DEI FONDI PER IL CAMPO SPORTIVO “PENNA” E LA NUOVA PISTA AD OTTO CORSIE A REGGIO

L’intervento consentirà di restituire alla città una struttura rimasta in stato di abbandono per diversi mesi a seguito della revoca dei finanziamenti Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), precedentemente inseriti nel Pnrr – Missione inclusione e coesione.

“Abbiamo recuperato le somme che già ieri, con una delibera di Giunta – ha spiegato il primo cittadino – e con una variazione di Bilancio, abbiamo destinato all’impianto Coni di Modena, 4,6 milioni di euro, che verrà dotato di una modernissima pista ad otto corsie con un tappetino performante”. Per l’amministrazione comunale l’opera assume un valore strategico che va ben oltre l’ambito strettamente agonistico, puntando al rilancio sociale dell’intero quadrante urbano.

“Diamo una risposta concreta al mondo dello sport, – ha aggiunto Cannizzaro – la diamo alla socialità di questa città, la diamo a una periferia, che poi proprio così non è, che ha bisogno ancora maggiormente di attenzioni”. Un impianto che, secondo il sindaco, “si candida adesso ad essere, con il suo ammodernamento e recupero dell’area circostante, un punto di riferimento per l’atletica leggera italiana. Non è stato facile”. Sul fronte del cronoprogramma per la consegna definitiva dell’opera, il primo cittadino ha preferito mantenere il riserbo: “Lo faremo nei prossimi giorni”, ha precisato.

LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ESTERNA E LA NUOVA VIABILITÀ

Ad entrare nel merito degli aspetti operativi e delle difficoltà superate per sbloccare l’iter è stata l’assessore ai Lavori pubblici Domenica Catalfamo, evidenziando come i primi interventi riguarderanno la messa in sicurezza del perimetro urbano adiacente all’impianto.

“Sotto l’aspetto tecnico è stato complicatissimo, ma grazie alla possibilità di aprire nuovi canali finanziari presso il ministero e grazie al sindaco – ha dichiarato Catalfamo – ci siamo riusciti. I lavori – ha concluso – ripartiranno dall’area esterna, nella quale sussiste una condizione di mancanza di sicurezza per i residenti. La scommessa che abbiamo fatto con il sindaco è anche quella di consegnare presto una nuova viabilità in quell’area e riqualificare l’intera zona”.