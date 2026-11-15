Brancaleone, bene confiscato diventa la sede dell’ente per i Parchi marini regionali

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A Brancaleone inaugurata la nuova sede dei Parchi Marini Regionali in un bene confiscato alla ’ndrangheta: omaggio a Filippo Benavoli.

BRANCALEONE (REGGIO CALABRIA) – C’è un significato che va ben oltre il taglio del nastro nell’inaugurazione della nuova sede operativa dell’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria. A Brancaleone, infatti, un immobile confiscato alla ‘ndrangheta e restituito alla collettività diventa un luogo di impegno istituzionale, tutela ambientale e promozione del territorio. La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione di Raffaele Greco, direttore generale dell’Ente per i Parchi Marini Regionali, del sindaco di Brancaleone Silvestro Garoffolo, dell’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, del sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri e dei consiglieri regionale Giuseppe Mattiani e Daniela Iiriti.

Presenti anche i sindaci del comprensorio: Giuseppe Cuzzola, primo cittadino di Bruzzano Zeffirio, Domenico Pizzi, sindaco di Ferruzzano, e Giovanni Versace, sindaco di Bianco. A testimoniare l’importanza dell’iniziativa anche le Forze dell’ordine, le istituzioni locali, i bambini della scuola dell’infanzia Coccinella di Brancaleone e l’immancabile presenza della Pro Loco, guidata dal presidente Carmine Verduci.

PARCHI MARINI REIGONALI NEL BENE CONFISCATO A BRANCALEONE E L’OMAGGIO ALLA MEMORIA DI FILIPPO BENAVOLI

La nuova sede è stata recuperata attraverso un finanziamento destinato alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Un patrimonio sottratto all’illegalità che trova finalmente una nuova destinazione pubblica, diventando uno strumento di servizio per il territorio. «Questa sede è il frutto di una confisca di beni di provenienza illecita. Si tratta di restituire alla cittadinanza e alla comunità ciò che era stato realizzato illegalmente», ha sottolineato il sindaco Silvestro Garoffolo. Il rapporto tra ambiente e sviluppo turistico è stato al centro dell’intervento dell’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, che ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni regionali, Parchi marini e amministrazioni comunali.

La giornata è stata attraversata anche da un momento di intensa commozione, dedicato alla memoria di Filippo Benavoli, storico promotore del Parco Marino a Brancaleone, scomparso alcuni anni fa a causa di un male incurabile. L’Amministrazione comunale di Brancaleone ha voluto rendergli omaggio con il conferimento di una targa onorifica, consegnata al fratello Antonino Benavoli.