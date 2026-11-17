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Femminicidio, si rafforza a Reggio la rete di supporto ai figli delle vittime: la fondazione “Antonino Scopelliti” in campo.

REGGIO CALABRIA- Il Castello Aragonese, in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica di Filippo Latella, ha ospitato l’evento “Voci nel silenzio”, un talk sul tema dei giovani che hanno subito violenza domestica o che sono rimasti orfani di vittime di femminicidio. L’incontro è st ato moderato dalla giornalista Eva Giumbo, che lo ha aperto con un applauso verso Cristina Altomonte, una donna simbolo della lotta al femminicidio: «La tragedia della morte di una donna e di un femminicidio è una cosa che ci coinvolge tutti. Sono soprattutto i ragazzi che subiscono le conseguenze di tali tragedie, perché si trovano improvvisamente soli ad affrontare queste situazioni». Tale triste fenomeno ha visto l’avvicinamento di numerose associazioni alle vittime di femminicidio, tra cui anche la Fondazione Antonino Scopelliti.

La necessità per le associazioni di interessarsi a queste tragedie è stata sottolineata anche dalla presidente della Fondazione, Rosanna Scopelliti: «La Fondazione discute già da diversi anni questa tematica, per venire incontro anche alle persone che sono rimaste invisibili. Purtroppo ci sono delle persone che vengono dimenticate tanto quanto le vittime e che spesso non riescono a ritrovare quella forza di proseguire». Si tratta di un tema importante, raccontato anche nel podcast “Respiro”, un progetto di supporto che ha portato alla luce, tra le altre storie, la testimonianza di un orfano, che, con il padre in carcere, non ha ricevuto il supporto psicologico adeguato per affrontare la perdita della madre, rimasta vittima di femminicidio.

VITTIME DI FEMMINICIDIO: IL RUOLO DEL TRIBUNALE DEI MINORI E LA RETE DEL PROGETTO “RESPIRO” A REGGIO CALABRIA

«Uno degli scopi della Fondazione è permettere ai giovani di raccontare il dolore, affinché sappiano che anche lo Stato c’è. Si sono fatti passi avanti a livello normativo, quindi vogliamo continuare ad essere un supporto» ha concluso Scopelliti. Ha preso, dunque, la parola il giudice per il Tribunale dei minori di Reggio Calabria, Paolo Ramondino: «Il tema, oltre ad essere fondamentale, è tra quelli che ci mettono a dura prova. Il protocollo che lega il Tribunale alla Fondazione Scopelliti è stato siglato nel 2018, ai tempi del giudice Roberto Di Bella. Sono coinvolti anche gli uffici sociali minorili. Quando parliamo di minori che commettono reati e devono cercare di riscattarsi applichiamo proprio questo protocollo. Poi bisogna parlare anche della tutela di donne che sono inserite all’interno di circuiti criminali».

Il minore che si trova ad assistere a fenomeni di violenza domestica subisce un danno notevole, ha evidenziato Ramondino. L’aiuto della figura dello psicologo riveste, inoltre, importanza e consente una certa tutela. Nonostante questo vi sono state reiterate lentezze negli interventi legislativi ed errate interpretazioni. A spiegare cosa si celi dietro al progetto “Respiro” ci ha pensato l’avvocata Francesca Ferrigno, già impegnata con l’associazione Sinpsi: «Il progetto “Respiro” punta a creare una rete di supporto per quei minori rimasti orfani di femminicidi». Tale progetto, nato da Anna Costanza Baldry, mira alla costruzione di una rete di sostegno per quei minori vittime di violenze domestiche, rafforzando anche i sistemi di welfare.