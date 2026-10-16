Caro carburanti, la protesta dei tir e trattori arriva a Bovalino

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Caro carburanti, la protesta dei tir arriva a Bovalino, decine di camionisti e agricoltori sulla Statale 106 a Bovalino. I mezzi rallentano la circolazione senza bloccarla: «Non vogliamo creare disagi ai cittadini». L’Associazione dei Comuni della Locride la propria presenza ai presidi.

BOVALINO (REGGIO CALABRIA) – Il caro carburanti accende la protesta degli autotrasportatori calabresi e la mobilitazione raggiunge anche Bovalino. Dalla mattinata di oggi, 16 ottobre 2026, decine di camionisti e agricoltori provenienti dalla cittadina jonica e dai paesi del comprensorio si sono radunati lungo la Statale 106 Jonica, al chilometro 85, in corrispondenza del bivio d’ingresso al paese, per manifestare contro l’aumento dei costi del carburante. I tir e i trattori sono stati parcheggiati in modo ordinato, senza interrompere la circolazione. Il traffico ha subito soltanto dei rallentamenti, in un presidio che punta a richiamare l’attenzione sulle difficoltà economiche della categoria senza penalizzare ulteriormente gli altri cittadini.

«Non vogliamo creare disagio ai cittadini come noi, che subiscono come noi», spiegano i manifestanti, sottolineando come il rincaro dei carburanti rappresenti un problema che coinvolge non soltanto gli operatori del trasporto e dell’agricoltura, ma anche famiglie e imprese. Il primo giorno di protesta si è svolto in modo pacifico e con grande disponibilità da parte dei manifestanti, che hanno collaborato per limitare i disagi alla circolazione.

ANCHE IL VESCOVO SI È RECATO AL PRESIDIO PER PORTARE LA SOLIDARIETÀ

Un momento particolarmente significativo si è registrato intorno alle ore 17, quando al presidio è arrivato il vescovo di Locri-Gerace Monsignor Cesare Di Pietro, che si è fermato a parlare con gli autotrasportatori e gli agricoltori. Il presule ha espresso loro la propria solidarietà, soffermandosi ad ascoltare le ragioni della protesta, e ha impartito la sua benedizione ai presenti.

Per tutta la giornata a presidiare l’area c’era gli agenti di polizia del commissariato di Bovalino, coordinati dal dirigente Massimo Trimboli, i carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo capo Francesco Scarpuzza, e gli uomini della polizia locale del paese. La mobilitazione, secondo quanto annunciato, dovrebbe proseguire fino al 30 ottobre.

DA BOVALINO A SIDERNO PROTESTA PER IL CARO CARBORANTI HA LA SOLIDARIETÀ DEI SINDACI DELLA LOCRIDE

Intanto, nella stessa mattinata, è arrivata anche la presa di posizione dell’Associazione dei Comuni della Locride, che ha comunicato formalmente la propria vicinanza agli autotrasportatori e agli agricoltori impegnati nei presidi lungo la Statale 106. In una nota trasmessa al prefetto, al commissariato di polizia di Bovalino e di Siderno e alle stazioni dei carabinieri dei due centri, l’associazione ha annunciato la partecipazione congiunta dei sindaci alle iniziative di protesta.

«Si comunica che questa Associazione ha deciso di portare la propria vicinanza e solidarietà ai suddetti presidi. La partecipazione sarà sabato alle ore 9.30 a Grotteria Mare e domenica alle ore 11 a Bovalino». La comunicazione è firmata da Vincenzo Maesano, sindaco di Bovalino e presidente dell’assemblea dei sindaci, e da Giorgio Imperitura, sindaco di Martone e presidente del comitato dei sindaci.

Sulla Statale 106, intanto, camion e trattori restano il simbolo di una protesta che chiede risposte concrete. E a Bovalino, almeno per ora, il messaggio dei manifestanti è chiaro: far sentire la propria voce senza trasformare la mobilitazione in un disagio per la comunità. Intanto, però, alla protesta si aggiunge la carenza di diesel: secondo quanto segnalato dai cittadini, alcuni distributori dell’area di Bovalino in meno di 24 ore sono rimasti per l’ennesima volta senza carburante.