Protesta caro carburanti, tir sul corso di Siderno: «Lo facciamo per il popolo»

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A Siderno decine di Tir e trattori in protesta sfilano a passo d’uomo sul corso principale contro il caro carburanti per sensibilizzare sulla crisi.

SIDERNO (REGGIO CALABRIA)- Una decina di Tir hanno rallentato dopo le ore 20.00 di questa sera, 17 ottobre 2026, il traffico sul corso principale di Siderno. Sulla via principale della città ionica, che è a senso unico, hanno proceduto sulla corsia di sinistra, guidando lentamente e dando forza ai clacson. Una protesta pacifica, attraverso la quale si è inteso sensibilizzare i cittadini del comprensorio sul momento drammatico che, per il caro carburante, le comunità stano vivendo insieme agli autotrasportatori.

PROTESTA CARO CARBURANTI, TIR E TRATTORI SUL CORSO DI SIDERNO

La scelta dell’orario non è casuale, essendo Siderno uno dei centri ionici più mondani, con una presenza nei locali, nei giorni del fine settimana, significativa. «Lo facciamo per noi e per il popolo», ha urlato dalla cabina di un tir uno degli imprenditori in protesta. Domani il caso Calabria approda nella direzione nazionale del Pd, convocata d’urgenza, alla quale interverrà il dottor Francesco Catalano, imprenditore del settore trasporti, che illustrerà la enormi difficoltà che si stanno affrontando.