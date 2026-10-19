Caro carburanti, nuova protesta al Porto di Gioia Tauro

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Terzo giorno di proteste a Gioia Tauro contro caro carburanti e costi di gestione. La polizia sgombera la rotonda autostradale, mentre Salvini convoca autotrasportatori e agricoltori a Milano il 20 ottobre. Le mobilitazioni proseguono al porto e a Rosarno

GIOIA TAURO – Al terzo giorno di proteste, alla rotonda dell’autostrada di Gioia Tauro, un gruppo di manifestanti arrivati a portare solidarietà ad autotrasportatori e agricoltori, tenta il blocco della strada ma interviene la polizia a sgomberare. Ma dalla Piana di Gioia Tauro le rivendicazioni di autotrasportatori e agricoltori – che oltre al caro carburante continuano a denunciare l’aumento ormai insostenibile dei costi di gestione e di manutenzione dei loro mezzi – arrivano fino al governo. Infatti, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato i rappresentanti di categoria a Milano martedì 20 ottobre. Gli organizzatori della mobilitazione continuano a chiedere risposte immediate al governo.

CARO CARBURANTI, LA PROTESTA PROSEGUE

Intanto la mobilitazione prosegue. «Non si può più andare avanti. Siamo stati lasciati soli», gridano alcuni cittadini. Ieri, però, dopo una mattinata con una partecipazione contenuta, una rappresentanza di cittadini ha raggiunto il presidio per sostenere la protesta contro il caro carburante e l’aumento del costo della vita. «Vogliamo aiutare gli autotrasportatori», hanno ribadito. Tra le realtà presenti anche Philene, associazione di giovanissimi della Piana di Gioia Tauro impegnata su temi sociali e territoriali. «Abbiamo voluto essere vicini concretamente a chi ha deciso di non restare in silenzio», spiega il presidente Carmelo Milicia. «Non stanno lottando soltanto per il proprio lavoro, ma per ognuno di noi, di fronte a una situazione senza precedenti».

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LA MOBILITAZIONE AL PORTO DI GIOIA TAURO

L’attenzione si sposta ora sul porto di Gioia Tauro, dove questa mattina, lunedì 19 ottobre 2026, alle 7 Fedralog Calabria sarà nuovamente in presidio, sospeso sabato alle 13 per la chiusura delle attività portuali nel fine settimana. Si preannuncia una mattinata delicata davanti ai cancelli dello scalo merci, dove venerdì i mezzi pesanti erano rimasti fermi per scelta degli stessi conducenti.

A Rosarno, invece, la situazione resta stabile nel parcheggio Medmea, dove proseguono le proteste. Nel pomeriggio di ieri allo svincolo autostradale è arrivato anche Giuseppe Mattiani, consigliere regionale della Lega, per esprimere solidarietà ai manifestanti.

LA SOLIDARIETÀ DELLA LEGA

Mattiani ha annunciato la propria partecipazione all’incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, previsto per martedì 20 ottobre alle 15 alla Prefettura di Milano. Al tavolo parteciperanno una delegazione di Fedralog Calabria e rappresentanti del settore di altre regioni. Intanto Fedralog ha invitato i promotori dei presidi a comunicare alle Questure competenti la proroga della mobilitazione dal 21 al 25 ottobre.

Una misura precauzionale, in attesa dell’esito dell’incontro istituzionale, che potrebbe essere revocata qualora si raggiungesse un accordo soddisfacente. Astra rivendica di aver chiesto con forza il confronto con il ministro.

IL CONFRONTO CON IL MINISTRO

«Da un lato siamo soddisfatti perché la categoria degli autotrasportatori ha mostrato coesione – spiega uno dei rappresentanti di Astra – dall’altro manca la partecipazione dei cittadini, che sono i primi a subire questa pressione fiscale. C’è una rappresentanza, ma non è abbastanza». Gli autotrasportatori di Astra ribadiscono la volontà di mantenere la protesta al di fuori delle appartenenze politiche. «Dall’inizio abbiamo deciso di non far entrare la politica, perché la fame non ha un partito. Non è né di destra, né di sinistra, né di centro. La fame è la fame».