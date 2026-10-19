Labate (Realpolitik) sulle proteste calabresi: «Nessuna censura, solo dovere di cronaca»

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Tommaso Labate conduttore di Realpolitik respinge le accuse degli utenti online di censura sulle proteste calabresi, rivendicando le scelte editoriali e denunciando gravi minacce private ricevute.

MARINA DI GIOIOSA IONICA — «Una piccola precisazione». Inizia così la replica di Tommaso Labate, giornalista e conduttore di “Realpolitik” su Canale 4, finito nei giorni scorsi al centro di una polemica sui social. Mentre centinaia di autotrasportatori e agricoltori stanno presidiando pacificamente i punti nevralgici della Regione, sul web è montata la protesta degli utenti contro la disattenzione delle TV nazionali. In particolare, il noto volto del giornalismo politico è finito sotto l’accusa di aver «oscurato» e «censurato» le mobilitazioni della sua terra per concedere spazio ai disordini della manifestazione di Milano. Un’accusa a cui il giornalista — originario di Marina di Gioiosa Ionica, comune nel cuore della Locride a una manciata di chilometri dai presìdi in corso — ha deciso di rispondere a muso duro, rivendicando la trasparenza e la professionalità del lavoro d’informazione svolto dalla sua redazione.

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«NESSUN TRADIMENTO O CENSURA»: LA RICOSTRUZIONE DEL CONDUTTORE LABATE DI REALPOLITIK

«Realpolitik è stata la prima trasmissione nazionale a dar voce alle proteste pacifiche degli autotrasportatori. Siamo partiti venerdì da quelli che stanno protestando a Palermo, saremmo stati già sabato dagli amici calabresi se non fosse stato per la piazza di Milano, dove il dovere di cronaca ci ha imposto un cambio di scaletta». Ha così spiegato il conduttore prima di collegarsi domenica sera, 18 ottobre 2026, con il presidio di protesta calabrese di Falerna.

IL RUOLO DELL’INFORMAZIONE E IL LEGAME CON LA LOCRIDE

Il giornalista ha poi proseguito definendo il quadro della vicenda: «Qualche tribuno-social, soffiando sulla protesta, ha accusato la rete di censura e il sottoscritto di tradimento, denotando anche scarsa intelligenza e poco buon senso. Se avessimo voluto censurare l’inviato, non lo avremmo nemmeno mandato sul posto», ha così precisato Labate. Infine, il conduttore ha concluso denunciando un risvolto grave e inaccettabile: «Qualcuno si è sentito autorizzato a minacciare privatamente il sottoscritto, mia madre e mia figlia. Quindi – ha concluso- scherziamo poco e transigiamo ancora meno».