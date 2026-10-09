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Poste Italiane installa nuovi defibrillatori salvavita nelle sedi di Reggio Calabria, integrandosi con la rete 118 e la formazione BLSD.

REGGIO CALABRIA — Un importante passo avanti sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela della salute pubblica arriva dal Gruppo Poste Italiane. Poste Italiane rafforza ulteriormente il proprio impegno in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso l’implementazione dell’iniziativa nazionale di cardioprotezione “La Sicurezza ci sta a Cuore”. L’intervento ha interessato in modo diretto il territorio reggino: «Il Gruppo ha installato due defibrillatori semiautomatici esterni di ultima generazione con controllo remoto in altrettanti sedi del Gruppo a Reggio Calabria: il primo in via Miraglia, sede degli uffici amministrativi di Poste Italiane della provincia, mentre il secondo in via Statale 18, dove operano i responsabili del recapito regionale».

UN INVESTIMENTO VOLONTARIO NELLA PREVENZIONE NAZIONALE

Il progetto avviato a Reggio Calabria non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un piano di ampio respiro: «Il progetto si inserisce in una più ampia strategia nazionale che prevede l’installazione di 800 defibrillatori in 242 sedi in tutta Italia». Si tratta, come sottolineato dall’azienda, di «un investimento importante e volontario – non c’è obbligo di legge – che ha molteplici obiettivi: la diffusione dei defibrillatori nei luoghi di lavoro; il potenziamento delle procedure di primo soccorso e una tutela ancora maggiore per le persone che lavorano negli stabilimenti aziendali». In caso di arresto cardiaco, infatti, «intervenire con un defibrillatore nei primi minuti aumenta in modo significativo le probabilità di sopravvivenza».

I NUOVI DEFIBRILLATORI INSTALLATI DALLE POSTE NELLE SEDI DI REGGIO: TECNOLOGIA INTELLIGENTE E INTEGRAZIONE CON LA RETE 118

I dispositivi installati rispondono a standard tecnologici avanzati per garantire un utilizzo tempestivo e sicuro: «I defibrillatori, collocati in aree altamente visibili e facilmente accessibili degli edifici aziendali, sono costantemente monitorati da remoto in modo da verificarne la piena funzionalità». Inoltre, «in caso di emergenza i defibrillatori sono in grado di analizzare in autonomia il ritmo cardiaco e di assistere il soccorritore durante tutte le fasi dell’intervento grazie a chiare indicazioni vocali, rendendo l’intervento sicuro anche per chi non ha competenze mediche specifiche». Un elemento di grande rilievo per il territorio calabrese riguarda la sinergia con i servizi di emergenza sanitari: «Particolarmente significativo l’impatto in Calabria: tutti i defibrillatori installati, infatti, saranno registrati presso le Centrali Operative del 118, andando così a potenziare la rete regionale dei dispositivi salvavita».

L’iniziativa si completa infine con un imponente piano di formazione: «L’iniziativa inoltre si affianca a uno dei più estesi programmi di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) promossi in ambito aziendale in Italia», con il coinvolgimento di migliaia di addetti e dipendenti in sessioni informative dedicate.