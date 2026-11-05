Reggio, Tajani al Cilea per la diplomazia scientifica e la firma del protocollo con il Cnr

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Il Ministro Antonio Tajani interviene a Reggio Calabria per lanciare la Strategia di Diplomazia Scientifica e firmare il protocollo tra Farnesina e CNR.

REGGIO CALABRIA — Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, interverrà questa mattina alle ore 12 presso il Teatro Comunale Cilea di Reggio Calabria. L’evento si inserisce nella cornice della Conferenza degli Addetti scientifici, spaziali ed Esperti agricoli, promossa dalla Farnesina. I lavori, avviati lo scorso 3 novembre con sessioni di approfondimento e visite nei siti d’eccellenza industriale della regione, sono incentrati sul tema “Dal Laboratorio al Mercato. Tecnologie di frontiera per la prosperità dell’Italia”.

Durante la giornata odierna il focus si sposterà su settori ad alto impatto strategico come l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e il calcolo ad alte prestazioni (supercomputing), fattori ritenuti determinanti per la competitività industriale italiana e per la definizione dei futuri equilibri geopolitici.

REGGIO, IL LANCIO DI TAJANI DELLA STRATEGIA NAZIONALE E IL PROTOCOLLO CON IL CNR

Nel corso del suo discorso, il Ministro Tajani presenterà ufficialmente la prima Strategia Nazionale di Diplomazia Scientifica, finalizzata a consolidare l’impiego della ricerca scientifica come strumento chiave della politica estera e delle relazioni internazionali dell’Italia. A conclusione della sessione istituzionale, il titolare della Farnesina siglerà un Protocollo di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per sostenere e finanziare nuovi progetti congiunti nell’ambito della diplomazia della scienza.