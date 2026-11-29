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La mobilitazione nazionale di Libera fa tappa anche in piazza Duomo a Reggio Calabria: firme per il riuso dei beni confiscati. Chiesto a Governo e Parlamento il 2% del Fondo unico di Giustizia

ANCHE Reggio a sostegno dell’iniziativa “Diamo linfa al bene”, organizzata dall’associazione Libera in occasione dei trent’anni della legge 109/1996, che ha introdotto in Italia il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Con la mobilitazione svoltasi ieri su tutto il territorio nazionale, Libera ha voluto chiedere al governo e al parlamento di destinare stabilmente ogni anno il 2% del Fondo Unico di Giustizia (Fug) al recupero e al riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie.

La manifestazione reggina, tenutasi in piazza Duomo, ha avuto come partecipanti, oltre alla sezione reggina di Libera, la sezione aspromontana del Club Alpino Italiano e il gruppo scout Agesci Reggio Calabria 15.

Nonostante la pioggia, non ha fatto mancare la propria presenza Gianni Posillipo, presidente della sezione Aspromonte del Cai: «Il Cai ha in gestione due beni confiscati alla criminalità organizzata. La sede di Reggio Calabria, sita in via Sbarre Superiori e il rifugio Riccardo Virdia di Gambarie. Queste due strutture ottemperano allo scopo sociale per cui sono state destinate, cioè ospitano tutti coloro che vanno in cammino lungo l’Aspromonte per turismo e scopi scientifici. La sede reggina ospita anche associazioni reggine che intendono svolgere simili manifestazioni».

UN ESEMPIO DI BENE CONFISCATO E RESTITUITO AL TERRITORIO

La sede scout del gruppo Agesci Reggio Calabria 15 è un esempio di struttura sequestrata alla criminalità organizzata e restituita al riutilizzo sociale: «Abbiamo aderito perché svolgiamo attività all’interno di un bene confiscato assieme ai nostri ragazzi. Il bene ospita la sede del gruppo scout Reggio Calabria 15. Questo fa sì che il riuso dei beni confiscati diventi qualcosa di diffuso, perché crediamo nella ricaduta positiva che questa cosa può restituire al territorio» ha affermato un rappresentante del gruppo Reggio Calabria 15.

L’omonima sede del gruppo è un immobile confiscato ai clan nel 1992 e riconvertito in struttura destinata ad attività educative e sociali nel 2010. In virtù della campagna nazionale “Diamo linfa al bene”, Libera ha lanciato una raccolta firme su tutto il territorio italiano portando la petizione a circa 250mila sottoscrizioni. Da Trieste a Palermo, passando per Torino, Genova, Bologna, Pistoia, Reggio Emilia, Napoli e Reggio Calabria, associazioni, gruppi scout, cooperative sociali, associazioni studentesche e presidi di Libera hanno animato oltre cento luoghi con banchetti, incontri e iniziative pubbliche a sostegno della campagna. La campagna, avviata lo scorso marzo, ha registrato anche un’ampia partecipazione istituzionale: sono oltre 150 gli enti locali – tra Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni – che hanno già approvato, o stanno per approvare, una delibera o un ordine del giorno a sostegno della proposta.