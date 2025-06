San Luca, pensionato salvato in montagna: è morto in ospedale

1 minuto per la lettura

Giovanni Giorgi, il pensionato di San Luca, è morto in ospedale dopo esser stato salvato da un dirupo in Aspromonte. Le ferite gli sono state fatali.

SAN LUCA (REGGIO CALABRIA) – Epilogo amaro per Giovanni Giorgi di San Luca caduto in un dirupo nel cuore dell’Aspromonte. Alle prime luci dell’alba di oggi, 13 giugno 2025, i sembrava che la sua era una storia a lieto fine, quella di cui poteva tirare un sospiro di sollievo e festeggiare, invece, poi si è purtroppo trasformata in una tragedia.

Nella notte, intorno alle 00:30, la Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Bianco aveva ricevuto la segnalazione di scomparsa da parte del figlio di Giorgi. L’uomo, di professione pastore, come ogni giorno, si era allontanato a piedi la mattina precedente per raggiungere il suo ovile in una contrada isolata, ma non aveva fatto più ritorno ed era irraggiungibile, essendo sprovvisto di cellulare.

I Carabinieri hanno così attivato il piano prefettizio per le persone scomparse. Concentrando le ricerche in una zona, non lontana dal Santuario di Polsi. L’ansia è cresciuta con il passare delle ore, finché alle prime luci dell’alba, intorno alle 07:50, è arrivato il sospirato “colpo di scena” con il ritrovamento dell’uomo. Era in fondo in un dirupo, probabilmente era caduto, ma era vivo. Anche se le sue condizioni destavano preoccupazioni.

IL RECUPERO IN MONTAGNA DEL PENSIONATO COMPLESSO E IL TRAGICO EPILOGO: L’UOMO DI SAN LUCA E’ MORTO IN OSPEDALE

Il recupero dell’anziano dal profondo burrone sono intervenuti i vigili del fuoco è durato diverse ore. Sul posto oltre i carabinieri anche il personale sanitario del 118. Giorgi è stato poi trasportato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Locri. Purtroppo, nonostante gli sforzi congiunti, le numerose e gravi lesioni, anche interne, e le ferite riportate, gli sono state fatali. Giovanni Giorgi è deceduto in ospedale.