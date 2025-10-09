Pizzo, da ex discarica a centro sportivo

2 minuti per la lettura

Inaugurazioni, sopralluoghi e spettacoli per celebrare a Pizzo la rinascita di Marinella: Da ex discarica a centro sportivo. La cerimonia ufficiale con il viceministro Vannia Gava e il generale Vadalà.

PIZZO – Sarà una giornata importante per la cittadina, quella che sabato 11 ottobre 2025 segnerà la definitiva restituzione alla collettività di un’area completamente risanata e riqualificata. Si chiude così un percorso virtuoso che ha permesso di sanare una profonda ferita ambientale in località Marinella, sito di una ex discarica per lungo tempo oggetto di una procedura di infrazione europea (Causa UE C-196/13). Per l’occasione, giungeranno a Pizzo le massime autorità in materia ambientale, tra cui il Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, e il Generale di Divisione dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per le bonifiche.

Il fitto programma della giornata si aprirà alle ore 11 con una conferenza stampa presso la sede comunale di Via Marcello Salomone. Subito dopo, alle 11.30, le autorità si sposteranno sul sito in località Marinella per un sopralluogo tecnico che culminerà con l’inaugurazione ufficiale del nuovo centro sportivo, un’opera realizzata come parte integrante dei lavori di riqualificazione dell’intera area.

NEL POMERIGGIO SI INAUGURA LA NUOVA AREA LUDICA PER I BAMBINI

Le celebrazioni riprenderanno nel pomeriggio, quando alle ore 17 verrà inaugurata una nuova area ludica pensata per i più piccoli, che sarà animata dalla partecipazione della scuola di danza “Dance Academy F.M.” e da gare dimostrative di diverse discipline sportive. L’evento vedrà una nutrita partecipazione istituzionale. Dopo i saluti del sindaco, Sergio Pititto, e del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sono previsti gli interventi del prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, del Tenente Colonnello dei Carabinieri Nino Tarantino in qualità di Subcommissario alle bonifiche, di Fabrizio Penna del Mase, di Michelangelo Iannone, Direttore Generale di Arpa Calabria, di Carmelo Marangi, Direttore Tecnico della ditta esecutrice dei lavori, e di Nicola Donato, responsabile del procedimento. Le conclusioni della giornata saranno affidate al viceministro Vannia Gava.

DA DISCARICA A CENTRO SPORTIVO, DA FERITA AMBIENTALE A “OPPORTUNITÀ DI CRESCITA”: IL VALORE DELLA BONIFICA A PIZZO

Come sottolineato dall’Amministrazione Comunale, questo appuntamento rappresenta il culmine di un percorso che incarna pienamente il principio secondo cui “Bonificare i territori e restituirli sanati alle collettività è un dovere morale prima che un obbligo civico”. La rinascita di Marinella non è solo il recupero di un’area degradata, ma il simbolo concreto di come la sinergia tra istituzioni, territorio e comunità possa trasformare una ferita ambientale in un’opportunità di crescita. Un esempio virtuoso che dimostra come il rispetto per l’ambiente sia il primo passo verso il benessere collettivo e la dignità dei luoghi.