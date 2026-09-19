Cinquefrondi, esalazioni del mosto in cantina: tre persone messe in salvo

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Padre, madre e figlia sono stati messi in salvo dai Vigili del Fuoco a Cinquefrondi per esalazioni di mosto in una cantina.

CINQUEFRONDI (REGGIO CALABRIA)– Sono stati vissuti momenti di paura nella serata di ieri, 18 settembre 2026, in via Fortunato Seminara, a Cinquefrondi, dove tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare sono state soccorse dai Vigili del Fuoco dopo aver accusato un malore improvviso all’interno di una cantina. Si tratta di padre, madre e figlia. L’allarme è scattato quando i tre familiari hanno accusato i primi sintomi riconducibili all’inalazione di gas nocivi sviluppatisi durante le operazioni di travaso del mosto. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Polistena.

IL SOCCORSO DEI VIGILI DEL FUOCO A CINQUEFRONDI E IL TRASFERIMENTO IN OSPEDALE DEI FERITI PER L’ESALAZIONI DEL MOSTO

Consapevoli del pericolo legato a un’atmosfera potenzialmente satura, gli operatori hanno indossato gli autorespiratori per accedere in sicurezza nei locali chiusi. I pompieri hanno prestato le prime cure fornendo aria respirabile ai tre e, successivamente, ossigeno tramite una bombola messa a disposizione dal personale sanitario del Suem 118. Dopo aver provveduto alla completa aerazione della cantina, i tre feriti sono stati trasportati all’esterno e affidati alle ambulanze, che ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Polistena per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione.