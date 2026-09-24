Lutto per la Chiesa reggina, morta la mamma di monsignor Morrone

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Reggio Calabria si stringe attorno a monsignor Morrone, arcivescovo metropolita, per la perdita della mamma; è morta all’età di 91 anni

La Chiesa reggina è in lutto e si stringe attorno all’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, Fortunato Morrone, per la perdita della mamma Francesca. Si è spenta questo pomeriggio (24 settembre 2026), all’età di 91anni, Francesca Morrone, madre del monsignore. Tutta la comunità partecipa al dolore dell’arcivescovo e presidente della Conferenza episcopale della Calabria, e dell’intera famiglia.

A poche ore dall’annuncio della scomparsa, arriva anche il cordoglio istituzionale. Il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, ha voluto far sentire la propria vicinanza e quella dell’intera Assemblea legislativa con un messaggio di affetto e profondo cordoglio.

«In questo momento di profondo dolore desidero esprimere la mia più sincera vicinanza a monsignor Fortunato Morrone per la scomparsa della cara mamma Francesca» afferma Cirillo, appresa la notizia. «A Sua Eccellenza, al quale mi legano sentimenti di profonda stima e affetto, e a tutti i suoi familiari rivolgo il mio pensiero e quello dell’Assemblea legislativa calabrese. La fede che monsignor Morrone testimonia quotidianamente possa rappresentare conforto e sostegno in queste ore così difficili».