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Oppido Mamertina, attesa di 45 minuti per l’ambulanza senza medico. Il parroco scrive a Occhiuto: «Presidente, quanto vale una vita qui?».

OPPIDO MAMERTINA (REGGIO CALABRIA)- Quarantacinque minuti in attesa di un’ambulanza, mentre una donna è colpita da un infarto. È da questo episodio, denunciato in una lettera aperta al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che don Mimmo Caruso, parroco di Oppido Mamertina, rilancia l’allarme sulle condizioni dell’assistenza sanitaria nel territorio. «Presidente, quanto vale una vita umana a Oppido Mamertina?». È la domanda che apre un appello dai toni accorati, nel quale il sacerdote chiede di verificare quanto accaduto e di intervenire per garantire un servizio di emergenza adeguato. A suscitare particolare preoccupazione è il tempo di attesa riferito e l’arrivo di un’ambulanza senza medico, circostanze che, secondo don Caruso, impongono una riflessione urgente sull’effettiva capacità di rispondere alle emergenze.

DOPO LA LUNGA ATTESA PER UN’AMBULANZA, L’APPELLO DEL PARROCO E LE RICHIESTE PER L’OSPEDALE DI OPPIDO MAMERTINA

Il parroco, nato a Oppido e profondamente legato alla comunità che guida dal 18 ottobre scorso, si fa portavoce delle paure dei cittadini, soprattutto delle persone anziane, degli ammalati e delle famiglie che vivono con l’incertezza di poter ricevere soccorso tempestivo in caso di necessità. La richiesta è chiara: un presidio di primo intervento, un servizio di emergenza efficiente e un rinnovato ruolo per l’ospedale di Oppido Mamertina, per anni punto di riferimento per il comprensorio. «Occorrono risposte concrete, tempi certi e responsabilità precise», scrive il sacerdote, sottolineando che alle promesse e alle rassicurazioni devono seguire provvedimenti verificabili. Nessuna volontà di alimentare contrapposizioni politiche, precisa don Caruso, ma la necessità di tutelare un diritto fondamentale.

«LA SALUTE NON PUÒ DIPENDERE DAL CODICE POSTALE»: LA DENUNCIA SUI DIRITTI FONDAMENTALI

«La salute non può dipendere dal codice postale», afferma, richiamando le istituzioni alla responsabilità di assicurare pari dignità e possibilità di cura a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono. Il suo appello si chiude con una domanda che chiama direttamente in causa chi governa la sanità calabrese: sarebbe accettabile attendere 45 minuti un’ambulanza se a rischiare la vita fosse la propria madre, il proprio padre o un figlio? Una richiesta di attenzione che va oltre il singolo episodio e riporta al centro il bisogno di servizi sanitari capaci di garantire risposte tempestive. Per Oppido Mamertina, conclude il parroco, non si tratta di chiedere favori, ma di rivendicare «giustizia, dignità e il diritto di essere curata».