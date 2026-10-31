Reggio, lascia il cane per oltre un’ora nel bagagliaio dell’auto: multata

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La Polizia locale di Reggio a seguito di una segnalazione, è intervenuta per liberare un cane chiuso per oltre un’ora nel bagagliaio di un’auto: multata la proprietaria

Lasciato chiuso all’interno del bagagliaio di un’auto per oltre tre ore sotto il sole del primo pomeriggio. È la brutta avventura vissuta da un cane di media taglia in via Vallone Petrara, tratto in salvo grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale e del servizio veterinario dell’ASP.

A seguito di segnalazione pervenuta presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale infatti, nel primo pomeriggio di giovedì 29 ottobre 2026, una pattuglia è intervenuta in via Vallone Petrara ove, ha accertato che all’interno del bagagliaio di un autoveicolo parcato completamente chiuso vi era un cane di media taglia.

Avviati gli accertamenti di rito, in collaborazione con la Centrale Operativa, la pattuglia riusciva a rintracciare la proprietaria del veicolo che sopraggiungeva oltre 50 minuti dopo l’accertamento. Interveniva contestualmente in loco personale del servizio veterinario dell’ASP al fine di verificare lo stato di salute dell’animale.

Alla fine delle operazioni, gli agenti hanno messo in sicurezza l’animale, visitato poi dal veterinario, e hanno sanzionato la proprietaria per la mancata iscrizione del cane all’anagrafe canina e l’assenza di microchip per come prescritto dalla norma.