Scilla: in moto a 200 km/h sulla SS 18 e video sui social

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In moto a 200 km/h sulla SS 18 a Chianalea di Scilla. Video postato sui social. Centauro sanzionato dai carabinieri

Un centauro sfreccia a 200 km/h sulla Strada statale 18 nel comune di Scilla e poi decide di postare la folle corsa sui social network. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Villa San Giovanni, impegnati in una normale attività di controllo del territorio, hanno individuato e poi sanzionato il motociclista. Il limite di velocità su quel tratto di strada si attesta a 50 km/h a fronte dei 200 raggiunti con la sua moto. Contestata la violazione del Codice della strada. Dopo tutte le verifiche del caso, emesse a suo carico sanzioni pecuniarie e accessorie.

L’episodio è avvenuto il 25 ottobre scorso. Una pattuglia dei carabinieri ha notato una motocicletta procedere a velocità molto elevate sul tratto della Strada statale 18 “Tirrena inferiore” all’altezza di Chianalea, frazione di Scilla. A quel punto i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per accertare targa e intestatario del veicolo. Individuata l’identità del centauro che procedeva a velocità elevatissima, i carabinieri hanno verificato anche i suoi canali social scoprendo che non era la prima volta che il motocilista metteva in atto condotte simili.