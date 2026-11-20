2 minuti per la lettura

Emergenza randagismo felino a Reggio Calabria: gatti feriti, malati e senza cure; L’appello dei volontari: «Istituzioni invisibili»

REGGIO CALABRIA – Gatti malati, feriti, investiti, animali in condizioni difficili che avrebbero bisogno di cure immediate. Sono immagini forti quelle diffuse dall’associazione Dagli Stalli alle Stelle Odv, che attraverso una documentazione fotografica accende i riflettori sull’emergenza del randagismo felino a Reggio Calabria. Una realtà fatta di sofferenza e abbandono, ma anche di volontari che ogni giorno cercano di intervenire senza poter contare su servizi e strutture adeguati.

La denuncia chiama direttamente in causa Comune e Asp. L’associazione passa in rassegna una serie di criticità: l’assenza di un servizio efficiente di pronto soccorso per i gatti feriti, di strutture per il ricovero degli animali malati o traumatizzati e di un gattile comunale. Anche le sterilizzazioni, indispensabili per contenere le nascite e prevenire il randagismo, non vengono garantite in maniera adeguata.

L’APPELLO DEI VOLONTARI

A sostenere il peso dell’emergenza sono soprattutto i volontari, costretti a cercare veterinari disponibili e a pagare di tasca propria cure, ricoveri e interventi urgenti. «Il volontariato non può continuare a sostituirsi alle istituzioni», sottolinea l’associazione.

Nel mirino anche il riferimento al canile sanitario di Caulonia, individuato nell’ambito della convenzione per il Comune di Reggio Calabria. Una struttura distante dalla città che, secondo i volontari, presenta evidenti difficoltà logistiche per il recupero e il trasporto degli animali e non può rispondere da sola alle specifiche necessità del randagismo felino. Un gatto investito o gravemente ferito, infatti, ha bisogno di soccorso tempestivo, assistenza veterinaria e strutture idonee per la degenza.

Dagli Stalli alle Stelle richiama inoltre l’esempio di altri Comuni calabresi che hanno avviato collaborazioni con le associazioni, campagne di sterilizzazione e progetti dedicati alle colonie feline. Per Reggio Calabria, invece, chiede un cambio di passo.

Le richieste rivolte a Comune e Asp comprendono un servizio organizzato di pronto soccorso, convenzioni con strutture veterinarie, la realizzazione di un gattile comunale e di oasi feline, campagne permanenti e gratuite di sterilizzazione e una gestione più efficace delle colonie, con il coinvolgimento delle associazioni.

«Non chiediamo favori, ma servizi e responsabilità», ribadiscono i volontari. Perché la tutela degli animali non può dipendere soltanto dalla sensibilità e dalle possibilità economiche di chi cerca di salvarli.

«I gatti di Reggio Calabria non sono invisibili. Invisibile, purtroppo, continua a essere la risposta delle istituzioni». Un appello affinché alle denunce seguano finalmente interventi concreti.