Incidente sull’autostrada allo svincolo di Rosarno: un morto e due feriti

1 minuto per la lettura

ROSARNO (REGGIO CALABRIA) – Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” in prossimità dello svincolo di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, sulla carreggiata in direzione Fisciano.

A causa dell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, il traffico è rallentato.

Il personale Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118 è impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.