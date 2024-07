Polistena, neonato morto dopo il parto. Si indaga sulla vicenda

1 minuto per la lettura

Un neonato è morto appena dopo il parto nell’ospedale di Polistena; sospetto caso di malasanità, aperte le indagini

Grave tragedia nel Reggino: un neonato è deceduto dopo il parto nell’ospedale di Polistena. E’ accaduto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio nel reparto di ginecologia del presidio ospedaliero. Il padre del piccolo, ipotizzando un caso di malasanità ha presentato una denuncia ai carabinieri e alla Polizia.

La cartella clinica è stata acquisita e trasmessa alla Procura di Palmi. E sono stati infatti avviati i primi accertamenti per far luce sulla vicenda e stabilire dunque le cause del decesso.

I genitori del piccolo, che avrebbe dovuto chiamarsi Matteo, sono una coppia di Taurianova. L’ipotesi di caso di malasanità risiede proprio nelle anomalia al momento del parto che da lieto evento si è trasformato in tragedia.

Secondo i parenti della coppia infatti, la partoriente, infermiera di professione, dopo circa 20 ore di travaglio, avrebbe più volte chiesto che le venisse praticato il parto cesareo. E secondo quanto si è appreso, ad accorgersi che qualcosa non andava sarebbe stata la stessa donna. Che oltretutto, dopo il parto avvenuto nell’ospedale di Polistena, una volta preso il neonato in braccio, si è resa conto che fosse morto non dando segno di vita alcuno.