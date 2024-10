Reggio, piazza Sant'Agostino nel caos: blitz delle forze dell'ordine

3 minuti per la lettura

Spaccio, risse e attività illegali hanno trasformato piazza Sant’Agostino in zona rossa. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, effettuando numerosi arresti e espulsioni.

REGGIO CALABRIA – Piazza Sant’Agostino fuori controllo. Spaccio a cielo aperto, risse, armi improprie. Si susseguono ormai con frequenza quotidiana controlli e operazioni interforze con arresti, sequestri e denunce. Nella rete delle forze dell’ordine restano impigliati cittadini stranieri coinvolti in attività di spaccio di droga, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e altre attività illegali. Un’area sottratta alla convivenza civile, in centro città. Che negli ultimi tempi genera ansie e preoccupazione tra i residenti. Così la risposta di Prefettura e Questura non si è fatta attendere per tutelare la legalità e la sicurezza urbana. In campo schierati uomini e donne di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale e metropolitana. L’ultima operazione congiunta è il frutto di una pianificazione in sede di tavolo tecnico in Questura, in seguito al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto dal prefetto Clara Vaccaro.

I controlli hanno consentito di identificare 60 persone, di cui 3 sanzionate per detenzione, per uso personale, di sostanze stupefacenti. Notificato, da parte dell’Ufficio Immigrazione, il decreto di espulsione ad altri tre stranieri, irregolari sul territorio italiano. Di questi uno con obbligo di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni e due con ritiro del passaporto ed obbligo di firma. Altri due decreti di allontanamento sono stati notificati ad altrettanti cittadini stranieri.

EMERGENZA SICUREZZA NELLA PIAZZA SANT’AGOSTINO DI REGGIO CALABRIA

Nel corso dell’attività, la Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria ha adottato due provvedimenti di foglio di via obbligatorio per altrettanti cittadini di nazionalità colombiana. Entrambi con pregiudizi di polizia, che esercitavano l’attività del meretricio in un appartamento limitrofo a piazza Sant’Agostino. Il personale della Divisione amministrativa e sociale della Questura ha sospeso, per 15 giorni, con conseguente chiusura, un’attività commerciale di distributori automatici di prodotti alimentari, bibite e bevande. Il provvedimento è il risultato dei numerosi controlli effettuati dai poliziotti nell’ultimo periodo, che hanno consentito di acclarare come l’attività in questione fosse abitualmente frequentata da soggetti gravati da precedenti di polizia e penali i quali, quasi sempre, in orario pomeridiano e serale, si recavano presso i distributori per acquistare alcolici e consumarli nell’adiacente piazza Sant’Agostino fino a tarda notte.

Qualche giorno fa, invece, era stata la Polizia locale a dover intervenire con più pattuglie per una lite tra due extracomunitari. Questa era culminata con il ferimento di entrambi i contendenti poco più che ventenni. Uno dei due è stato colpito da almeno un fendente con delle forbici. Le indagini dei vigili urbani hanno accertato che il giovane marocchino che aveva riportato ferite da arma da taglio non era regolarmente soggiornante sul territorio italiano.

Gli approfondimenti investigativi seguiti al fermo di identificazione e svolti presso la Questura, hanno acclarato che il giovane era ricercato a seguito di un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento, a cui si era sottratto per oltre un anno e mezzo. Il marocchino, gravemente indiziato di delitto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con l’accusa di essere uno scafista, è stato arrestato e portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. È stato altresì denunciato per permanenza illegale sul territorio dello Stato e lesioni. Denunciato per lesioni anche l’altro protagonista della furibonda lite.