A Santo Stefano d’Aspromonte l’auto del parroco don Vincenzo Attisano è stata incendiata nella notte. Si sospetta un atto doloso, ma le indagini sono in corso.

SANTO STEFANO D’ASPROMONTE (REGGIO CALABRIA)- Un incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti, ha distrutto nella notte, tra il 2 e il 3 marzo 2025, la Jeep Avenger di proprietà di don Vincenzo Attisano, parroco di Santo Stefano d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. L’ipotesi prevalente, al momento, è quella del dolo, ma gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per confermare o smentire questa pista.

La vettura era parcheggiata a pochi metri dalla chiesa con annessa canonica, ma fortunatamente le fiamme non si sono propagate all’edificio sacro. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai possibili responsabili. Non si esclude che il sacerdote, in servizio nella comunità dal 2022, possa essere ascoltato dagli investigatori nelle prossime ore per fornire eventuali elementi utili alle indagini. Al momento, nessuna pista è esclusa, compresa quella di un atto intimidatorio.

SANTO STEFANO D’ASPROMONTE, INCENDIATA L’AUTO DEL PARROCO, LE REAZIONI TRA I FEDELI

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i fedeli e i cittadini del piccolo centro aspromontano, che si interrogano sulle possibili motivazioni dietro questo gesto. In attesa di sviluppi sul piano delle indagini, la comunità si è stretta attorno al parroco.