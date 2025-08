Locri, carabinieri scoprono lido abusivo e lavoratori in nero

1 minuto per la lettura

A Locri, controlli dei Carabinieri portano al sequestro di un lido abusivo, lavoratori in nero e irregolarità igieniche.

LOCRI (REGGIO CALABRIA) – Un lido balneare completamente abusivo, lavoratori in nero e gravi carenze igienico-sanitarie: questo è il risultato di una vasta operazione di controllo condotta dai Carabinieri di Locri lungo il litorale ionico reggino. L’intervento, che ha visto la collaborazione della Capitaneria di Porto di Roccella Ionica e di personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e della Tutela Agroalimentare, ha portato a sanzioni e denunce. L’attività ispettiva, mirata a garantire legalità e sicurezza in un periodo di alta affluenza turistica, ha permesso di accertare numerose violazioni.

In un caso specifico, è stato scoperto uno stabilimento balneare privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa. La struttura, insieme alle attrezzature, è stata immediatamente sequestrata e l’attività chiusa. I controlli hanno rivelato un quadro di irregolarità diffuso. In diverse strutture sono stati trovati dipendenti non regolarmente assunti. Mentre in altre sono state riscontrate violazioni alle normative igienico-sanitarie e la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari. In totale, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 14.000 euro. Sei persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per le violazioni riscontrate.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla sicurezza dei bagnanti. In alcuni lidi è stata segnalata l’assenza del personale addetto al salvataggio, una grave mancanza che mette a rischio l’incolumità dei clienti. L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli estivi che le forze dell’ordine stanno conducendo per assicurare la qualità e la sicurezza dei servizi offerti ai turisti e ai cittadini sulle coste calabresi. Si ricorda che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vige la presunzione di innocenza.