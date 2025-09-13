Gioia Tauro, ignoti tagliano la mano alla statua di Topolino del parco giochi

1 minuto per la lettura

GIOIA TAURO – C’è sicuramente del grottesco unitamente a della totale insensibilità civile dietro il nuovo atto vandalico compiuto su “Topolino”, collocato sul lungomare cittadino dall’Amministrazione Comunale. Per la terza volta il personaggio iconico della Walt Disney, che faceva la gioia di piccoli e adulti, è stato gravemente danneggiato. Questa volta gli è stata mozzata la mano sinistra e il naso.

La parte sana della città è veramente sconcertata e arrabbiata per questo ennesimo danno al bene comune. Ciò che rammarica non è tanto il danno in sé arrecato a “Topolino”, ma il significato simbolico che rappresenta per l’intera comunità. Questo deprecabile gesto, tra l’altro, accade in piena campagna elettorale per le Regionali, ed il sospetto non è completamente campato in aria che sia stato fatto per lanciare un chiaro segnale a come si “deve” votare alle urne, altrimenti quella mano con cui si firma potrebbe subire seri danni.

È, appunto, pura fantasia spingersi a pensare ciò, e, quindi sarebbe solo frutto di stupido vandalismo, o potrebbe essere fondata questa chiave di lettura? Probabilmente questo lo vedremo nell’immediato futuro. Intanto, sarebbe auspicabile, che il sistema di telecamere da installare previsto giustamente dall’Amministrazione entrasse al più presto in funzione, proprio per cercare di evitare o servire da deterrente nel compiere simili azioni di inciviltà.